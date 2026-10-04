TPHCM sẽ hỗ trợ học phí với học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề trọng điểm

Các tân thủ khoa đạt điểm tuyệt đối được trao học bổng tại lễ khai giảng của Trường ĐH Sài Gòn - Ảnh: THANH HÙNG

Đây là một trong những nội dung của dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ học phí đối với lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm trên địa bàn TPHCM hiện đang được Hội đồng nhân dân TPHCM lấy ý kiến. Một nội dung quan trọng của dự thảo về chính sách hỗ trợ học phí cho người học các ngành, nghề trọng điểm; ngành nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Áp dụng cho các ngành nghề trọng điểm

Theo dự thảo, chính sách áp dụng với người học thường trú tại TPHCM và tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo học chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ ĐH đối với các ngành, nghề trọng điểm; ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới và cam kết làm việc tại TPHCM sau khi tốt nghiệp.

Chính sách cũng dự kiến áp dụng với người học thường trú tại TPHCM và tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tốt nghiệp trình độ trung cấp học liên thông trình độ cao đẳng, tốt nghiệp trình độ cao đẳng học liên thông trình độ ĐH đối với các ngành, nghề trọng điểm; ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới và cam kết làm việc tại TPHCM sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên - Ảnh: THANH HÙNG

Mức hỗ trợ là học phí thực tế học chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, ĐH các ngành, nghề trọng điểm nhưng tối đa không vượt quá mức trần học phí được quy định đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và cơ sở giáo dục ĐH công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ tương ứng với từng trình độ đào tạo và từng nhóm ngành, nghề.

Với các ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, mức hỗ trợ học phí thực tế nhưng tối đa không vượt quá 2 lần mức trần học phí được quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ tương ứng với từng trình độ đào tạo và từng nhóm ngành, nghề.

Chi trả hỗ trợ học phí vào cuối mỗi kỳ học, thông qua UBND cấp xã

Kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo kỳ (mỗi kỳ không quá 5 tháng) và hỗ trợ không quá 10 tháng/năm. Trường hợp cơ sở giáo dục thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế.

Người học được chi trả hỗ trợ học phí vào cuối mỗi kỳ học, thông qua UBND cấp xã nơi người học thường trú. Các trường có trách nhiệm xác nhận, gửi danh sách người học đủ điều kiện hỗ trợ gửi về UBND cấp xã nơi người học đăng ký thường trú để xét duyệt, thực hiện chi trả trực tiếp cho người học theo quy định.

Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ kinh phí trong dự thảo - Ảnh: THANH HÙNG

Thời gian hỗ trợ học phí sẽ khác nhau theo từng bậc học và chương trình: không quá 20 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ trung cấp; không quá 30 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; không quá 10 tháng đối với chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng; không quá 40 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ ĐH; không quá 20 tháng đối với chương trình đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ ĐH.

Quy định trường hợp phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

Người học được hỗ trợ học phí cần cam kết và thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo theo đúng thời gian quy định; đạt chuẩn đầu ra và tốt nghiệp theo ngành, nghề đã đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ.

Người học phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ học phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ trong các trường hợp: có hành vi gian lận, kê khai không trung thực hoặc sử dụng hồ sơ, tài liệu không hợp pháp để được hưởng chính sách; tự ý bỏ học, bị buộc thôi học hoặc không hoàn thành chương trình đào tạo do nguyên nhân chủ quan…

Việc xác định, thu hồi và hoàn trả kinh phí hỗ trợ học phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và quy định của UBND TPHCM.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí này do ngân sách thành phố bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác. Sau khi nghị quyết được ban hành, UBND TPHCM sẽ ban hành danh mục lĩnh vực, ngành, nghề trọng điểm và ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới theo quy định của nghị quyết.