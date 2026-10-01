Chở hàng cồng kềnh bằng xe máy: Tiện một chuyến, nguy hiểm cả đường

Không ít người vì muốn tiết kiệm chi phí vận chuyển đã lựa chọn cách này mà chưa lường hết nguy cơ mất an toàn. Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy mang, vác hàng hóa cồng kềnh có thể bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng; nếu hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể lên tới 14 triệu đồng.

Những chuyến xe “chở cả cửa hàng” trên đường phố

Trên một số tuyến đường ở Hà Nội, hình ảnh người điều khiển xe máy chở hàng hóa cồng kềnh xuất hiện khá phổ biến. Có trường hợp hàng hóa được buộc phía sau xe, có trường hợp được xếp cao hơn đầu người điều khiển hoặc kéo dài sang hai bên thân xe.

Đáng chú ý, không phải người điều khiển nào cũng nhận thức đầy đủ về giới hạn kích thước hàng hóa được phép chở trên xe máy. Một số người cho rằng chỉ cần buộc hàng chắc chắn, không để rơi xuống đường thì có thể lưu thông.

Khi hàng hóa quá khổ, người điều khiển có thể gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, quan sát phía trước và xử lý tình huống bất ngờ. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Tuy nhiên, khi hàng hóa quá khổ, người điều khiển có thể gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, quan sát phía trước và xử lý tình huống bất ngờ. Chỉ một cú đánh lái, phanh gấp hoặc va chạm nhẹ cũng có thể khiến hàng hóa nghiêng, đổ, thậm chí rơi xuống đường, tạo nguy hiểm cho chính người chở và các phương tiện đi bên cạnh.

Đặc biệt tại những tuyến đường đông phương tiện, việc một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh di chuyển chậm, khó chuyển hướng hoặc lấn sang phần đường của phương tiện khác có thể làm phát sinh những tình huống giao thông nguy hiểm.

Người dân: “Đừng vì tiết kiệm một chuyến xe mà đánh đổi sự an toàn”

Từ góc nhìn của người tham gia giao thông, việc xe máy chở hàng quá khổ không chỉ gây khó khăn cho người điều khiển mà còn ảnh hưởng đến những phương tiện lưu thông xung quanh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung (Trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ:

“Tôi thường xuyên đi xe máy trên các tuyến phố và gặp khá nhiều trường hợp chở hàng cồng kềnh. Có người chở những tấm ván, thanh sắt hoặc đồ dùng dài hơn rất nhiều so với thân xe. Khi xe phía trước bất ngờ nghiêng hoặc phải tránh chướng ngại vật thì người đi phía sau rất khó xử lý. Theo tôi, nếu hàng hóa quá lớn thì nên sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp, không nên vì muốn tiết kiệm một khoản chi phí mà chở bằng xe máy, vừa nguy hiểm cho mình vừa ảnh hưởng đến người khác.”

Thực tế, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng xe máy là có thật, nhất là với những người kinh doanh nhỏ lẻ, giao hàng hoặc vận chuyển đồ dùng trong phạm vi gần. Tuy nhiên, nhu cầu đó cần được thực hiện trong giới hạn pháp luật cho phép và phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Hàng hóa trên xe máy được phép chở đến mức nào?

Theo quy định, xe mô tô, xe gắn máy không được chở hàng vượt quá kích thước cho phép. Trường hợp mang, vác hàng hóa cồng kềnh gây tai nạn giao thông, người điều khiển có thể bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng.

Cụ thể, theo khoản 5 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3m và vượt quá phía sau giá đèo hàng 0,5m theo thiết kế của nhà sản xuất. Chiều cao hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không được vượt quá 2m.

Bên cạnh giới hạn về kích thước, hàng hóa phải được xếp và chằng buộc theo quy định, không làm cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc điều khiển xe hoặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mang, vác hàng hóa cồng kềnh sẽ bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với một số hành vi như bám, kéo hoặc đẩy xe khác, dẫn dắt vật nuôi trên đường; chở người đứng trên yên xe, giá chở hàng hoặc ngồi trên tay lái.

Đáng chú ý, mức phạt sẽ tăng nếu hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một số hành vi vi phạm quy định tại Điều 7 mà gây tai nạn giao thông.

Như vậy, trường hợp mang, vác vật cồng kềnh mà gây tai nạn giao thông có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc trừ điểm giấy phép lái xe nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

Khi vận chuyển hàng hóa bằng xe máy, người điều khiển cần kiểm tra kích thước hàng hóa, xếp và chằng buộc chắc chắn trước khi lưu thông. Hàng hóa không được vượt quá kích thước cho phép, che khuất tầm nhìn hoặc cản trở việc điều khiển xe.

Nếu hàng quá cồng kềnh, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, người điều khiển không nên lưu thông để hạn chế nguy cơ hàng hóa rơi, đổ và tai nạn trong quá trình tham gia giao thông.

Không nên đánh đổi an toàn để tiết kiệm chi phí

Một chiếc xe máy được thiết kế để chở người và hàng hóa trong giới hạn nhất định. Khi hàng hóa vượt quá giới hạn đó, đặc tính vận hành của phương tiện cũng thay đổi.

Xe có thể khó giữ thăng bằng, khó chuyển hướng, khoảng cách xử lý tình huống bị hạn chế và nguy cơ hàng hóa rơi, đổ tăng lên.

Trong điều kiện đường phố đông đúc, chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm với nhiều phương tiện khác.

Vì vậy, khi cần vận chuyển những loại hàng hóa có kích thước lớn, người dân nên lựa chọn phương tiện phù hợp thay vì cố gắng chở bằng xe máy. Đối với hàng hóa có thể vận chuyển bằng xe máy, cần kiểm tra kích thước, xếp đặt và chằng buộc đúng quy định trước khi lưu thông.

Việc chấp hành pháp luật về chở hàng không chỉ nhằm tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính người điều khiển và những người cùng tham gia giao thông.

Mỗi chuyến hàng an toàn là một lần góp phần giữ cho đường phố an toàn hơn. Đừng để sự tiện lợi trong vài phút vận chuyển trở thành nguyên nhân của một vụ tai nạn đáng tiếc.