Thêm 7 sĩ quan Công an đi gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tổ chức Lễ trao Quyết định cử Tổ công tác số 10 đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hoà Trung Phi) năm 2026.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại lễ trao Quyết định.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có Đại tá Tô Long, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng Thường trực).

Tham gia hoạt động GGHB LHQ là một chủ trương lớn, nhất quán và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện tư duy đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chia sẻ, gánh vác các nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế trong bảo vệ, duy trì và phát triển hòa bình, an ninh chung toàn cầu.

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 về Chiến lược An ninh quốc gia tiếp tục khẳng định việc triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng, phát triển đất nước. Trong đó, nhấn mạnh "đẩy mạnh triển khai các lực lượng quân sự, dân sự và Công an ra nước ngoài tham gia hoạt động GGHB, các cơ chế hợp tác đa phương".

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định cử Tổ công tác số 10 đi GGHB cho các sĩ quan.

Bộ Công an Việt Nam đang tham gia sâu rộng vào lĩnh vực GGHB LHQ, trong đó đã nâng cao về chất lượng, số lượng sĩ quan tham gia; mở rộng về quy mô, địa bàn và hình thức hoạt động. Năm 2026, Bộ Công an duy trì trên 30 lượt sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan; Phái bộ UNISFA ở Khu vực Abyei; Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi, số lượng triển khai trên thực địa Phái bộ nhiều nhất từ trước đến nay.

Tổ công tác số 10 sẽ triển khai đến Phái bộ MINUSCA là phái bộ vũ trang của LHQ. Đây là lần thứ hai Bộ Công an cử sĩ quan triển khai tại Phái bộ này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng 7 sĩ quan Công an vinh dự được nhận Quyết định của Chủ tịch nước cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ đợt này.

Tổ công tác số 10 sẽ triển khai đến Phái bộ MINUSCA là phái bộ vũ trang của LHQ tại Cộng hoà Trung Phi.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho các sĩ quan trước khi lên đường nhận nhiệm vụ; đặc biệt là việc triển khai Tổ công tác thứ 4 trong năm 2026.

Năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân đi thực hiện nhiệm vụ GGHB, số lượng sĩ quan triển khai đông nhất từ trước đến nay. Điều này diễn ra trong bối cảnh LHQ đang phải cắt giảm ngân sách, các nước phải đổi mới hoạt động tham gia đóng góp cho LHQ.

Đây là một bước tiến quan trọng của lực lượng GGHB Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận của LHQ đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan CAND Việt Nam, cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB LHQ của Bộ Công an.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao của các đồng chí, việc triển khai lực lượng tham gia Phái bộ MINUSCA lần này sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng hình ảnh đầy tự hào về người chiến sĩ CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Để các sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao khi tham gia hoạt động GGHB LHQ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Văn phòng Thường trực và Công an các đơn vị, địa phương xác định tham gia hoạt động GGHB LHQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó; là niềm vinh dự, tự hào của Công an các đơn vị, địa phương và các sĩ quan CAND.

Công tác đào tạo, huấn luyện tiền triển khai phải thật khoa học, bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo mỗi CBCS khi chính thức triển khai phải thực sự vững vàng, được trang bị đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, các kỹ năng và sự hỗ trợ cần thiết khác để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của LHQ.

Bên cạnh đó, trang bị kiến thức về bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ, khẩn cấp tại thực địa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi lễ.

Chủ động phối hợp rà soát, tuyển chọn, tuyên truyền cho CBCS có đủ năng lực, trình độ và nguyện vọng đăng ký tham gia hoạt động GGHB LHQ; thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an khi tham gia hoạt động này; thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình sĩ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ lần này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu xác định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của người sĩ quan CAND được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng CAND, đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế. Giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời phát huy các kiến thức đã được đào tạo, tập huấn trước khi triển khai đi thực hiện nhiệm vụ, sớm nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy tối đa năng lực, trình độ để ứng tuyển các vị trí công tác tại Phái bộ.

“Các đồng chí cần phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng với các sĩ quan Quân đội tại Phái bộ, chú ý đảm bảo an ninh, an toàn; bố trí, sắp xếp công việc, gia đình trong nước để thực sự yên tâm công tác; chủ động khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sự khắc nghiệt của thời tiết, dịch bệnh, tình hình bất ổn về chính trị, nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, an toàn; duy trì chế độ thông tin, báo cáo, tiếp nhận hướng dẫn, chỉ đạo từ Văn phòng Thường trực”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng căn dặn.

Đại uý Nguyễn Lan Anh đại diện Tổ công tác số 10 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại diện cho Tổ công tác số 10 phát biểu tại lễ trao Quyết định, Đại uý Nguyễn Lan Anh bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Thứ trưởng Phạm Thế Tùng; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thường trực và các cơ quan, đơn vị nơi các sĩ quan đang công tác.

Đại uý Nguyễn Lan Anh bày tỏ: “Chúng tôi xin nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo Văn phòng Thường trực giao phó; xin hứa trước Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Bộ Công an và LHQ giao; tiếp nối truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam trong việc góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát huy tinh thần và tạo dấu ấn người chiến sỹ CAND bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật trong môi trường làm việc đa quốc gia; nâng cao hơn nữa hình ảnh của con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế”.

7 sĩ quan nhận Quyết định của Chủ tịch nước cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hoà Trung Phi) năm 2026 gồm: Trung tá Nguyễn Đình Anh, Trung tá Trần Trọng Nguyên; Thiếu tá Phan Đắc Cường, Đại úy Phạm Phước Lộ, Đại uý Bùi Trung Dũng, Đại uý Nguyễn Phương Mai và Đại uý Nguyễn Lan Anh.