Đoàn Nghi lễ Quân đội phát động đợt thi đua cao điểm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trung Tâm, Chính ủy Đoàn Nghi lễ Quân đội cho biết: Đợt thi đua cao điểm được thực hiện trong 80 ngày, từ ngày 5-10 đến 25-12-2026, với chủ đề: “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; 100% quân số được huấn luyện đúng, đủ các nội dung, khoa mục huấn luyện, 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu trở lên.

Đại tá Nguyễn Trung Tâm, Chính ủy Đoàn Nghi lễ Quân đội phát biểu tại buổi lễ.

Thi đua xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Phấn đấu kết thúc đợt thi đua cao điểm, 100% cán bộ, chiến sĩ có hiểu biết, kỹ năng số và sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc theo chức trách, từng bước trở thành “quân nhân số”.

Các cơ quan, đơn vị của Đoàn Nghi lễ Quân đội ký giao ước thi đua.

Đồng chí Chính ủy Đoàn Nghi lễ Quân đội yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn kết quả thi đua với trách nhiệm người đứng đầu. Các tập thể, cá nhân sáng tạo, hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua phải được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Các mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng.