Hà Nội thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy

Sáng 1/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND Thành phố Hà Nội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc công bố các quyết định liên quan đến việc thành lập và kiện toàn tổ chức, nhân sự của 2 Đảng bộ.

Theo Quyết định số 2766-QĐ/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND Thành phố Hà Nội là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, gồm 6 tổ chức Đảng trực thuộc và 82 đảng viên.

Theo Quyết định số 2826-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố gồm 12 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí.

Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND Thành phố.

Ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Bà Phạm Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố gồm 5 đồng chí, ông Trần Thế Cương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND Thành phố Hà Nội (Ảnh: Quang Thái).

Tại Quyết định số 2855-QĐ/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố Hà Nội là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, gồm 32 tổ chức Đảng trực thuộc và 564 đảng viên.

Tại Quyết định số 2858-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí.

Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố Hà Nội (Ảnh: Quang Thái).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 đồng chí. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Yêu cầu hai Đảng bộ nhanh chóng ổn định tổ chức

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, việc thành lập 2 Đảng bộ có ý nghĩa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô, đồng thời là bước tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức Đảng và phương thức lãnh đạo của Thành ủy.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc thành lập 2 Đảng bộ cụ thể hóa quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

"Với việc thành lập hai Đảng bộ mới, toàn Đảng bộ thành phố có 134 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, góp phần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của thành phố", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Quang Thái).

Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, 2 Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và phân công trách nhiệm, bảo đảm hoạt động thông suốt, không chồng chéo, không để xảy ra khoảng trống trong công việc.

Đối với Đảng bộ HĐND thành phố, ông Trần Đức Thắng đề nghị tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách, cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026; nâng cao chất lượng nghị quyết và tăng cường hoạt động giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm, tiến độ và kết quả khắc phục.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung xây dựng, củng cố sự đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chủ động, gần dân, sát cơ sở.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chuyển mạnh từ tư duy "vận động nhân dân thực hiện" sang "đồng hành cùng nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân và để nhân dân tham gia vào quá trình hoạch định, thực hiện và giám sát chính sách".

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, 2 Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm nhanh chóng ổn định tổ chức; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của từng Đảng bộ và tăng cường phối hợp, giữ vững sự thống nhất trong hệ thống chính trị thành phố.

Bí thư Đảng ủy HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, Đảng bộ HĐND thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, bảo đảm các nghị quyết sát thực tiễn, khả thi; đồng thời tăng cường mối liên hệ với cử tri và theo dõi đến cùng kết quả sau giám sát.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, góp phần củng cố đồng thuận và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.