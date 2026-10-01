Thời tiết nguy hiểm tháng 10/2026: Đề phòng ảnh hưởng bão, mưa đá và lốc sét

Trung bình nhiều năm, trong tháng Mười, bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông 2 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,8 cơn. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Trưa 1/10, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong tháng 10/2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 2 cơn; đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,8 cơn), song không loại trừ khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cũng trong tháng Mười này, không khí lạnh tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngoài ra, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Thông tin thêm về xu thế thời tiết tháng 10/2026, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết giai đoạn này nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Tuy vậy, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trên biển, cơ quan khí tượng lưu ý đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Về xu thế lượng mưa trong tháng Mười, tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5- 20% so với trung bình nhiều năm.

Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20-40%; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam tổng lượng mưa thấp hơn 5-20% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong thời kỳ dự báo, tình trạng mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ.

Trước xu thế biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.