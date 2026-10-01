Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tặng quà người cao tuổi xã Nam Dương

Cùng đi có các đồng chí Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Dương.

Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Kiền.

Xã Nam Dương hiện nay có 2.172 người cao tuổi, trong đó có 710 người đang được hưởng chế độ của Nhà nước và thành phố Bắc Ninh, 103 người thuộc diện người có công với cách mạng.

Tại đây, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà cùng đoàn đến thăm bà Nguyễn Thị Kiền, sinh năm 1932 ở thôn Thủ Dương, là mẹ của liệt sĩ Vũ Xuân Khoa; thăm bà Tô Thị Lan, sinh năm 1960 ở thôn Tân Mộc, là vợ của liệt sĩ Từ Văn Phú.

Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Dương tặng quà bà Tô Thị Lan.

Tại các nơi đến, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi; mong muốn người cao tuổi tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần tuổi cao nêu gương sáng, nuôi dạy con cháu trưởng thành.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cấp hội người cao tuổi địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người cao tuổi, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Tạo điều kiện để họ bảo đảm cuộc sống, có những đóng góp tích cực, cống hiến xây dựng quê hương.