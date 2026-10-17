Tránh để lỡ thời cơ phát triển

Từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Từ thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; quy định đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh đến việc triển khai đồng bộ hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp để đất nước đạt tăng trưởng “hai con số” trong thời gian tới.

Các vấn đề được Hội nghị Trung ương 4 quyết nghị và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt, triển khai trong Hội nghị toàn quốc diễn ra hôm qua (16-10) đều là những định hướng lớn có sự gắn bó hữu cơ và bổ trợ cho nhau trong phát triển đất nước.

Các nội dung quan trọng này cũng là sự tiếp nối có hệ thống các định hướng lớn đã được xác định trong các Hội nghị Trung ương trước nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp: “Tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân”.

Thực tế trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đất nước ta đã và đang có những thời cơ, vận hội lớn, nhưng đồng thời phải giải quyết những nhiệm vụ nặng nề, chưa từng có tiền lệ.

Việc hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và thành lập nước (năm 2045); phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế “hai con số”; xác lập mô hình phát triển mới dựa chủ yếu vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; cùng với những thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy, không gian phát triển và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đang đặt ra những yêu cầu rất cao đối với chất lượng hoạch định đường lối, chủ trương, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trước những yêu cầu mới, Đảng ta nhận thức rõ, muốn lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược đã đề ra, trước hết Đảng phải tiếp tục đổi mới chính mình, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, thật sự ngang tầm với trọng trách lịch sử.

Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi mà các quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 4 hướng đến. Đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Điểm đáng chú ý là với các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ được đánh giá là cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tạo nền tảng vững chắc. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền tạo bước chuyển về chất trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, quyết định kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thực tiễn cho thấy, chỉ khi tổ chức Đảng vững mạnh cùng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ thì mới bảo đảm việc hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Chính vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ yêu cầu: “Thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao. Mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân. Tôi đề nghị mỗi đồng chí nêu cao trách nhiệm, cùng tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương; tháo gỡ những cản trở phát triển, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân. Công việc hôm nay phải góp phần hoàn thành mục tiêu trước mắt, đồng thời chuẩn bị con người, nguồn lực và điều kiện cho sự phát triển lâu dài của đất nước”.

Điều quan trọng nhất là sau học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ là nhận thức đúng, đầy đủ các nội dung, mà phải biến nhận thức thành hành động, biến chủ trương thành kết quả cụ thể. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh hơn, mạnh hơn; phương thức lãnh đạo phải khoa học, hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện tốt hơn.

“Mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân”. Thông điệp không để lỡ thời cơ phát triển đất nước của người đứng đầu Đảng và Nhà nước là rất rõ ràng, vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, chủ động hành động, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo ra những kết quả cụ thể ngay trong công việc hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.