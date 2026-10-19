Bộ Công Thương tổ chức gặp mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sáng 19/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương, chủ trì Chương trình gặp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày phụ nữ Việt Nam. Tham dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Phan Thị Thắng, cùng các đại biểu, nữ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn; Thứ trưởng Phan Thị Thắng chụp ảnh cùng các đại biểu, nữ lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ ngành Công Thương đối với sự phát triển chung của ngành. Theo Thứ trưởng, trong xu thế hội nhập và phát triển, đặc biệt khi khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ ngành Công Thương nói riêng tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và năng lực của mình.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Công Thương luôn tin tưởng vào trí tuệ, tiềm năng và đánh giá cao hiệu quả lao động của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Dù công tác ở vị trí hay môi trường nào, phụ nữ ngành Công Thương đều nỗ lực phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ dự chương trình gặp mặt.

Các nữ lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương tham dự chương trình gặp mặt.

Các đại biểu đại diện đơn vị trực thuộc Bộ tham dự chương trình.

Đánh giá về những nỗ lực thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn cho biết, phụ nữ ngành Công Thương đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, sát cánh cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các mục tiêu do Chính phủ đề ra. Để ngành tiếp tục phát triển bền vững, cần có thêm sự đóng góp về trí tuệ, công sức và nguồn lực của toàn thể cán bộ, người lao động. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ ngành Công Thương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, vững bước trên mặt trận đổi mới và hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công Thương tổ chức gặp mặt, chúc mừng các nữ lãnh đạo đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 dành cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các hoạt động cần bảo đảm trang trọng, vui tươi, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang phát biểu.

Tại chương trình, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công Thương dành cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang mong muốn lãnh đạo Bộ và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nữ cán bộ có thêm cơ hội giao lưu, học tập, bồi dưỡng chuyên môn và tăng cường gắn kết. Theo bà, trong tổng số gần 150 lãnh đạo cấp vụ, cục của Bộ có hơn 30 cán bộ nữ. Vì vậy, việc tạo điều kiện để đội ngũ nữ cán bộ phát huy năng lực, nâng cao trình độ và đóng góp cho công việc chung là điều cần tiếp tục được quan tâm.

Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Phạm Thị Lệ Nhung phát biểu.

Cùng chia sẻ tại chương trình, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Phạm Thị Lệ Nhung cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ và các đồng nghiệp đã tổ chức buổi gặp mặt, dành những lời chúc tốt đẹp cùng sự động viên tới nữ cán bộ, người lao động. Bà khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để đạt kết quả tốt trong công tác, đóng góp vào nhiệm vụ chung của Bộ Công Thương.

Một số hình ảnh tại chương trình gặp mặt:

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn tặng hoa chúc mừng nữ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Các nữ lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương rạng rỡ trong bộ áo dài truyền thống.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn; Thứ trưởng Phan Thị Thắng chụp ảnh cùng các đại biểu, nữ lãnh đạo đơn vị trực thuộc tại trụ sở Bộ Công Thương.