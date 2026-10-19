Bắc Ninh sẵn sàng đăng cai các giải đấu thể thao điện tử

Đồng chí Mai Sơn chủ trì buổi làm việc nghe đề xuất tổ chức giải đấu thể thao điện tử tại Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã báo cáo các định hướng và đề xuất nội dung hợp tác phát triển trên địa bàn thành phố: Hỗ trợ cơ sở vật chất giáo dục tiểu học thông qua Lions Clubs của Hàn Quốc; tổ chức giải đấu thể thao điện tử (eSports) định kỳ tại Bắc Ninh.

Về phương án tổ chức giải đấu eSports, ông Lê Việt Hoà, Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC Online) đề xuất đưa vòng chung kết Giải vô địch quốc gia bộ môn Đột Kích (CFVL) quy mô offline lớn về tổ chức tại Bắc Ninh. Theo đề xuất, sự kiện không chỉ tạo sân chơi cho cộng đồng yêu thích thể thao điện tử mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh năng động, hiện đại, kết nối eSports với các hoạt động văn hóa, du lịch và truyền thông địa phương.

Đại diện VTC Online đề xuất tổ chức giải đấu thể thao điện tử.

Qua đó, từng bước tạo tiền đề tổ chức các sự kiện thể thao điện tử thường niên. Chương trình dự kiến kết hợp các hoạt động giao lưu, thi đấu và trải nghiệm văn hóa dành cho vận động viên và khán giả đến xem giải đấu.

Đại diện VTC Online đề xuất thành phố Bắc Ninh hỗ trợ các thủ tục cấp phép tổ chức giải đấu; giới thiệu, hỗ trợ địa điểm tổ chức phù hợp; phối hợp truyền thông trên các kênh địa phương; kết nối địa điểm lưu trú, hậu cần cho đoàn tham dự; giới thiệu các điểm đến văn hóa, du lịch cho vận động viên trong và ngoài nước.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi về nội dung hợp tác tổ chức các giải đấu thể thao điện tử tại thành phố.

Cùng đó, đại diện đơn vị cũng đề xuất thành phố Bắc Ninh tiến tới ký kết hợp tác chiến lược với VTC Online trong lĩnh vực giáo dục. VTC Online cam kết hỗ trợ đưa các nguồn lực về công nghệ giáo dục và ứng dụng hiệu quả các chuẩn quốc tế nhằm giúp ngành giáo dục thành phố sớm hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực số cho học sinh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến về các điều kiện cơ sở hạ tầng, công tác phối hợp vận hành và tuyên truyền cũng như các thủ tục pháp lý liên quan.

Đồng chí Mai Sơn nhất trí đề xuất tổ chức giải đấu thể thao điện tử tại thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Sơn ghi nhận và nhất trí cao với các ý tưởng đề xuất hợp tác thiết thực từ phía doanh nghiệp và nhà tài trợ, nhất là các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ giáo dục cũng như định hướng phát triển phong trào thể thao điện tử lành mạnh, chuyên nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố Bắc Ninh có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều di sản, danh lam thắng cảnh và câu chuyện giàu giá trị có thể trở thành nguồn cảm hứng để xây dựng nội dung trò chơi điện tử, kết hợp giải trí với giới thiệu, quảng bá di sản.

Cùng đó, phát triển thể thao điện tử phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh xanh, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc. Trước mắt, nhất trí nghiên cứu phối hợp tổ chức giải đấu cấp quốc gia vào năm 2027, tiến tới mở rộng quy mô, hướng đến tổ chức các giải đấu quốc tế tại Bắc Ninh.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp với VTC Online hoàn thiện kế hoạch hợp tác. Trọng tâm là tham mưu thành lập Ban tổ chức để đăng cai các giải đấu eSports quốc gia, quốc tế; đồng thời khảo sát các địa bàn khó khăn trên địa bàn thành phố để triển khai chương trình tài trợ giáo dục, ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh và giáo dục STEM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.