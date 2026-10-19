Vững chính trị, giỏi quân sự, gắn bó keo sơn với Nhân dân

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực cùng những thách thức ngày càng gia tăng từ các vấn đề an ninh phi truyền thống, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai luôn xác định xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Nổi bật trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, lấy đó là nhiệm vụ then chốt, nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng.

Theo Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng với việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy còn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Điển hình là Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được kịp thời xây dựng, triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo và các mặt công tác trọng yếu được rà soát, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai được triển khai toàn diện, trên các mặt công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Trong đó, điểm nhấn là việc điều chỉnh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức tại các cơ quan quân sự địa phương.

Sau khi thực hiện sắp xếp cơ quan quân sự địa phương cấp xã, việc kiện toàn tổ chức đảng và tổ chức chỉ huy được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Với kết quả này, Lào Cai trở thành một trong những địa phương đi đầu của Quân khu 2 và cả nước, được Quân khu 2 ghi nhận, đánh giá cao.

Nhờ công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị được coi trọng mà niềm tin của cán bộ, chiến sĩ với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được củng cố, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, làm cơ sở để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu là thước đo quan trọng về sức mạnh của lực lượng vũ trang. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng chính quy, quản lý kỷ luật và nâng cao trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thủy - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong thời gian qua, công tác huấn luyện của Lực lượng vũ trang tỉnh bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng rèn luyện kỹ năng quân sự, nâng cao thể lực, thực hành thuần thục các động tác điều lệnh và khả năng xử trí tình huống.

Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện luôn đạt 100%, trong đó tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt khá, giỏi chiếm trên 80%. Kết quả này phản ánh rõ sự nỗ lực, ý thức tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình học tập, rèn luyện và đặc biệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ huấn luyện với sự nghiêm túc, quyết liệt, sát thực tế, đề cao rèn luyện bản lĩnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Ngoài huấn luyện, Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng liên quan trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2024 và 2025, Lực lượng vũ trang tỉnh đã cử hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm lượt thiết bị, phương tiện tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đất, bão lũ.

Năm 2026, các đơn vị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia thực hiện tốt cuộc diễn tập phòng thủ dân sự phòng chống lụt bão tại xã Liên Sơn và phường Nghĩa Lộ và được Quân khu 2 đánh giá cao.

Cùng với đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và bảo đảm vũ khí, trang bị tiếp tục được triển khai đồng bộ. Qua đó, từng bước củng cố khả năng huy động lực lượng, nâng cao chất lượng tổ chức và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn trong tình hình mới.

Là tỉnh miền núi, biên giới, Lào Cai có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân đội với Nhân dân vừa là truyền thống, vừa là yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Đây là sự tiếp nối truyền thống và cũng là yêu cầu nhiệm vụ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Những năm qua, Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tích cực triển khai các phong trào thi đua, chương trình dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và chăm lo đời sống Nhân dân.

Các hoạt động như “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, hỗ trợ “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết” và chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”… qua đó lan tỏa hình ảnh người lính gần gũi, trách nhiệm với cộng đồng.

Năm 2026, Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ công trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần quan trọng để Lào Cai lọt danh sách một trong những tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm về nhiệm vụ này.

Riêng với lực lượng Bộ đội Biên phòng, việc gần dân, sát cơ sở không chỉ là các phong trào vận động mà còn là việc trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị các xã, phường biên giới.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang cử có 109 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới; 357 cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách, giúp đỡ 1.734 hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại các xã, phường biên giới.

Đây là cách làm thiết thực nhằm đưa sự lãnh đạo của Đảng đến gần hơn với cơ sở, vừa tăng cường trách nhiệm của bộ đội với đời sống người dân.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ trọng yếu, cần thực hiện thường xuyên, liên tục, cần sự kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng, xây dựng con người, nâng cao chất lượng huấn luyện và củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) là dịp nhìn lại chặng đường trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối, phát huy truyền thống bằng những hành động thiết thực, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.