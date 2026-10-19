Chặng đường mới của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về những nội dung liên quan đến chuyến thăm:

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam thành công tốt đẹp. Xin Thứ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của chuyến thăm?

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 17 - 18/10/2026. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi quan hệ hai nước hội tụ ba dấu mốc quan trọng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong khuôn khổ Đối tác toàn diện đã được thiết lập và triển khai từ tháng 1/2025 cũng như ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các nước khối EFTA, trong đó Thụy Sĩ là thành viên. Đây cũng là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thụy Sĩ là một trong những nước Tây Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trải qua năm tháng lịch sử phát triển quan hệ, Việt Nam trân trọng sự đồng hành của Thụy Sĩ, từ hợp tác phát triển, giáo dục, nghiên cứu đến những hỗ trợ khi nhân dân ta chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh...

Dựa trên nền tảng vững chắc đó, chuyến thăm là dịp để hai nước định hướng chiến lược cho chặng đường mới của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Thế mạnh về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tài chính và đào tạo của Thụy Sĩ có thể gắn kết sâu hơn với nhu cầu phát triển và năng lực sản xuất của Việt Nam. Hai nước có nhiều điều kiện để cùng phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo ra những giá trị mới. Đó là cách tiếp nối tình hữu nghị bằng sự đồng hành trong những mục tiêu phát triển lâu dài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Guy Parmelin đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các Nhà Lãnh đạo hai nước đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đánh giá cao vai trò, vị thế của mỗi nước tại khu vực và trên thế giới, cũng như tại các cơ chế đa phương.

Cuộc trao đổi cấp cao mang tính chiến lược giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin cũng mở ra những định hướng lớn trong phát triển khuôn khổ hợp tác Đối tác toàn diện, bao gồm việc trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh tiếp xúc và đối thoại cấp cao nhằm tăng cường hợp tác song phương. Bên cạnh đó, hai bên khẳng định thúc đẩy triển khai thực chất các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, trung tâm tài chính quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và du lịch bền vững... đóng góp tích cực vào giai đoạn phát triển mới của mỗi dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến lế trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về kinh tế, thương mại - đầu tư, một trong những kết quả quan trọng của chuyến thăm là việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước khối EFTA, trong đó Thụy Sĩ là thành viên. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA là một dấu mốc quan trọng về liên kết kinh tế. Khi có hiệu lực, Hiệp định sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động theo các cam kết đã thống nhất. Đối với Việt Nam, ý nghĩa lâu dài còn ở cơ hội kết nối với công nghệ, tri thức và các mạng lưới kinh doanh có chất lượng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Ở chiều ngược lại, Việt Nam mang đến triển vọng hợp tác với một thị trường năng động, có năng lực sản xuất và ngày càng gắn kết với kinh tế khu vực và thế giới.

Hai bên cũng đã xác định rõ hơn những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Các văn kiện hợp tác giữa hai nước về lao động, việc làm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... được ký kết nhân dịp này sẽ tạo cơ sở vững chắc để hai nước thúc đẩy sự gắn kết giữa đầu tư, nghiên cứu và đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng hợp tác, tăng hàm lượng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Trên bình diện đa phương, cả Việt Nam và Thụy Sĩ cũng đã truyền tải mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế thông điệp về việc ủng hộ phát triển bền vững, chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và trật tự thế giới dựa trên luật lệ trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng và hệ thống thương mại đa phương chịu nhiều thách thức.

Tựu chung lại, những kết quả quan trọng của chuyến thăm đã góp phần làm sâu sắc nền tảng xã hội của quan hệ, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm của Việt Nam và Thụy Sĩ cùng đóng góp vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, chúng ta cần phải thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa Thứ trưởng?

Việc chúng ta tiếp đón trọng thị Tổng thống Guy Parmelin thông qua chuyến thăm lần này đã thể hiện rõ nét việc triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam. Mở rộng quan hệ với các đối tác tin cậy giúp chúng ta đa dạng hóa thị trường, tiếp cận các nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi bên và đóng góp tích cực hơn vào những vấn đề chung của thế giới.

Ngay trong cuộc hội đàm với Tổng thống Guy Parmelin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam khẩn trương chuyến hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và thuận lợi thiết thực cho doanh nghiệp. Mỗi chương trình hợp tác cụ thể cần có đầu mối, nguồn lực, lộ trình và kết quả cụ thể để hai bên cùng theo dõi, cùng thúc đẩy thực hiện.

Về kinh tế - đầu tư và hợp tác tài chính, trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được ký kết, chúng ta cần tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác hai bên có thế mạnh, nhu cầu, đặc biệt trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, tài chính xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng… Trong thời gian tới, Việt Nam và Thụy Sĩ quyết tâm hướng tới việc tăng gấp đôi kim ngạch thương mại (hiện đang đạt hơn 1 tỷ trong năm 2025), thu hút sự dịch chuyển dòng đầu tư của Thụy Sĩ vào Việt Nam. Chính vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể chế, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cần nghiên cứu kết nối các chương trình nghiên cứu chung trên phương châm ba nhà “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”, qua đó thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ trong các lĩnh vực như y sinh học, năng lượng xanh, kinh tế số và nông nghiệp, thông qua các cơ chế hiện có giữa các Quỹ phát triển khoa học quốc gia của hai nước, trường học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân, tiếp tục thúc đẩy liên kết đào tạo, trao đổi chuyên gia và nhà nghiên cứu, qua đó tận dụng thế mạnh của hệ thống giáo dục, nghiên cứu hàng đầu của Thụy Sỹ trong quá trình xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tôi tin tưởng rằng với những kết quả hết sức tích cực đã đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm cùng sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ phát huy tối đa những thế mạnh, cơ hội hợp tác, đưa quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững, vì sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng!