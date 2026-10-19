Xã Thiên Lộc: Quan tâm, phát huy vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức

Các đồng chí lãnh đạo xã chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ. Ảnh: PV

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Thiên Lộc đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ xã Thiên Lộc ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất; tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo xã chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ. Ảnh: PV

Các đồng chí lãnh đạo xã chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cán bộ nữ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phùng Khải Lợi phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Thay mặt đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng chí Vương Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo xã; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.