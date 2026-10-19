Đón dòng vốn từ hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc - Lào

Hội nghị là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh; thúc đẩy kết nối, hợp tác kinh tế quốc tế, mở rộng cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao phát biểu tại Hội nghị.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Đại biểu quốc tế có Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đại biểu tỉnh Điện Biên có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Tiến Dũng; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương. Cùng tham dự hội nghị còn có đại biểu thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế.

Với thông điệp “Điện Biên – Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”, hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất trong phát triển hạ tầng, thương mại biên giới, chế biến nông sản, năng lượng và du lịch; đồng thời ghi nhận nhiều quyết định đầu tư và thỏa thuận hợp tác với tổng vốn đăng ký, cam kết lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, với vị trí là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc, Điện Biên có điều kiện trở thành điểm kết nối quan trọng trong giao thương, đầu tư và hợp tác phát triển giữa ba nước. Cùng với lợi thế về vị trí địa lý, tỉnh còn sở hữu tiềm năng nông nghiệp, tài nguyên, du lịch lịch sử và bản sắc văn hóa đặc sắc. Trong 9 tháng năm nay, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,81%; tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 54.000 tỷ đồng. Đây là những cơ sở để địa phương tiếp tục mở rộng không gian phát triển, thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế.

Từ thực tiễn đó, Điện Biên xác định ba nhóm lĩnh vực trọng tâm cần tăng cường hợp tác gồm: phát triển hạ tầng kết nối, logistics, thương mại biên giới và công nghiệp chế biến; phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu gắn với kinh tế xanh; phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Điện Biên mong muốn cùng Vân Nam và Luông Pha Băng xây dựng các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị liên kết, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và hình thành các tuyến du lịch có sức hấp dẫn quốc tế. Điện Biên cũng cam kết tiếp tục cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chủ động tháo gỡ khó khăn để các dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả, bền vững.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Điện Biên, Vân Nam và Luông Pha Băng. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành dự án khả thi, kết nối đồng bộ hạ tầng với cửa khẩu, logistics, sản xuất và thị trường. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng việc hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, doanh nghiệp mở rộng được thị trường, người dân có thêm việc làm và thu nhập.

Tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh và các nhà đầu tư.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, một trong những kết quả đáng chú ý của hội nghị là việc trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 20 nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư trên 7.500 tỷ đồng; đồng thời trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Điện Biên và 6 nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Vì vậy, giai đoạn tới cần chuyển từ việc ‘có công trình’ sang ‘khai thác công trình hiệu quả’, để mỗi tuyến đường, mỗi cửa khẩu và mỗi đầu mối giao thông thực sự tạo ra thêm việc làm, thu nhập và cơ hội kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các nội dung được ký kết hợp tác tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, thăm dò và chế biến khoáng sản, đô thị, nghỉ dưỡng, du lịch, thương mại dịch vụ và nhà ở xã hội; trong đó, Công ty cổ phần Hòa Phú dự kiến nghiên cứu đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng; Tập đoàn GS Holding dự kiến đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng; Công ty cổ phần Quốc tế Quang Minh Vạn Phúc dự kiến đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng cho các dự án theo định hướng phát triển của tỉnh.

Đối với Khu công nghiệp Thanh An và Cụm công nghiệp Thanh Yên 2, có 5 nhà đầu tư thứ cấp đã được kết nối, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, cam kết sử dụng gần 2.000 lao động địa phương. Các thỏa thuận hướng tới phát triển nhà máy chế biến nông sản, dược liệu, kho lạnh và bảo quản nông sản sau chế biến, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội việc làm.

Cùng với các kết quả đầu tư, tuyến du lịch xuyên biên giới Vân Nam - Điện Biên - Lào - Thái Lan chính thức được thiết lập, mở thêm cơ hội liên kết điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và kết nối thị trường khách quốc tế…

Tại hội nghị, các đại biểu, cơ quan xúc tiến đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Lào tập trung trao đổi về khả năng khai thác lợi thế bổ trợ giữa các địa phương, nâng cao hiệu quả kết nối giao thông, cửa khẩu, logistics và mở rộng không gian hợp tác kinh tế khu vực.

Các ý kiến cho rằng, hợp tác trong giai đoạn mới cần vượt ra ngoài hoạt động trao đổi hàng hóa đơn thuần, hướng tới liên kết sản xuất, đầu tư, chế biến sâu và phát triển chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Trong đó, Điện Biên cần phát huy lợi thế về nông - lâm nghiệp, các sản phẩm đặc trưng, thương mại biên giới và du lịch; đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026 tại Điện Biên.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng đề xuất tăng cường kết nối cung - cầu, cung cấp thông tin quy hoạch và danh mục dự án rõ ràng, tạo điều kiện để nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn lĩnh vực phù hợp. Việc phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với chế biến nông sản, kho lạnh, logistics và năng lượng xanh được đánh giá là hướng đi có khả năng tạo giá trị gia tăng, hình thành việc làm và mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Đại diện các địa phương và tổ chức doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi thông tin, kết nối đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của từng địa phương.

Tại hội nghị, ông Tôn Phong Lôi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định, Hội nghị lần này là diễn đàn chất lượng để kết nối chính quyền với doanh nghiệp, quy tụ nguồn lực và gắn kết các dự án, có ý nghĩa thiết thực trong việc khơi thông các dòng chảy kinh tế xuyên biên giới, làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất giữa ba bên, qua đó thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển với chất lượng cao.

Trong tương lai, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục kết nối và đưa thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc uy tín đến tìm hiểu, đầu tư và gắn bó lâu dài với Điện Biên. Trên tinh thần "chính quyền định hướng, Hiệp hội làm cầu nối, doanh nghiệp là chủ thể, vận hành theo cơ chế thị trường", Hiệp hội sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đàm phán đầu tư và giao thương, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Điện Biên.

Bà Khamphao Enrthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tin tưởng rằng, với quyết tâm của lãnh đạo các địa phương, sự phối hợp của các cơ quan chức năng và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác giữa Điện Biên với Luông Pha Băng và các tỉnh Bắc Lào sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả; thương mại qua cửa khẩu sẽ được mở rộng; các biên bản ghi nhớ sẽ được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án và hợp đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam.