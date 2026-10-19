Băng qua quốc lộ, người phụ nữ bị xe máy tông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 18/10, xe máy mang biển số 47P4-5859 lưu thông trên Quốc lộ 1 thì xảy ra va chạm với bà N.T.M (SN 1955, ngụ xã Bắc Bình) đang đi bộ qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Cú va chạm khiến người phụ nữ văng xuống đường, nằm bất động. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại hiện trường, xe máy ngã giữa đường, sát dải phân cách cứng.

Hiện Công an xã Bắc Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.