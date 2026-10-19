Không giữ chức vụ lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, dự thảo luật có những quy định đổi mới về quản lý nhà nước theo hướng hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 19-10. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên toàn quốc. Nhà nước tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của luật sư và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất đối với các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được phân quyền triệt để trong việc giải quyết khiếu nại nội bộ. Chủ tịch, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam không quá 65 tuổi tính đến thời điểm tổ chức đại hội và giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Cơ quan tố tụng, bộ, ngành có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý với cơ sở dữ liệu luật sư.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình 3 dự án luật, trong đó có dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Ảnh: TRỌNG HẢI

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, dự thảo luật phân cấp cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập Đoàn Luật sư, chi nhánh Đoàn Luật sư, phê duyệt phương án nhân sự và phê duyệt kết quả đại hội.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Luật sư (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Luật sư; cho rằng dự thảo luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Dự thảo luật bổ sung quy định cho phép công ty luật trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn không phải là luật sư khi đáp ứng điều kiện về quy mô, thời gian hoạt động, tỷ lệ vốn góp theo quy định của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra các dự án luật. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tuy nhiên, theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đây là nội dung mới, liên quan đến tính độc lập nghề nghiệp và cơ chế quản lý đối với hành nghề luật sư. Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng nội dung này trong dự thảo Luật hoặc nghiên cứu, xem xét ở mức độ thí điểm với phạm vi hạn chế và có cơ chế giám sát riêng biệt.