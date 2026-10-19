Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thảo luận tại tổ về 3 dự án luật sửa đổi

Quang cảnh phiên thảo luận tổ.

Tại tổ 15 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì thảo luận.

Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung hoàn thiện quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì thảo luận tổ.

Tham gia góp ý dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Hà Đức Minh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản.

Đối với Điều 3 về áp dụng Luật Đấu giá tài sản và các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản tại các luật khác, đại biểu cho rằng dự thảo cần làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh giữa luật này với pháp luật chuyên ngành. Việc xác định nguyên tắc ưu tiên áp dụng và các trường hợp ngoại lệ cần chặt chẽ, tránh phát sinh cách hiểu khác nhau khi luật chuyên ngành được ban hành hoặc sửa đổi sau Luật Đấu giá tài sản.

Đại biểu đề nghị quy định rõ Luật Đấu giá tài sản điều chỉnh thống nhất trình tự, thủ tục đấu giá; các vấn đề về quản lý và đặc thù của từng loại tài sản được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.

Đại biểu Hà Đức Minh phát biểu thảo luận tổ.

Về thông báo kết quả đấu giá và chuyển hồ sơ cuộc đấu giá tại Điều 37, đại biểu đề nghị quy định rõ nguyên tắc cập nhật đồng bộ kết quả của tất cả các cuộc đấu giá, bao gồm đấu giá theo hình thức truyền thống và trực tuyến. Bên cạnh thông tin về tài sản, giá khởi điểm, thời gian tổ chức và giá trúng đấu giá, cần bổ sung các dữ liệu về hình thức, phương thức đấu giá, tình trạng đấu giá thành hoặc không thành và số lượng người tham gia.

Góp ý dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu bổ sung chế định luật sư công vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật.

Theo đại biểu, việc này nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai và phát triển mô hình luật sư công sau thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 24 ngày 24/4/2026 của Quốc hội. Qua đó nâng cao năng lực bảo vệ lợi ích công, lợi ích quốc gia và cơ quan nhà nước trong các tranh chấp trong nước, quốc tế.

Đại biểu Sùng A Lềnh tham gia góp ý vào dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định bảo đảm luật sư không bị can thiệp trái pháp luật trong quá trình hành nghề.

Về Hội đồng tuyển chọn luật sư, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia, đồng thời xem xét vị trí của đại diện cơ quan này trong hội đồng nhằm tăng cường tính toàn diện, khách quan trong đánh giá phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn của người được tuyển chọn.

Đối với chính sách phát triển nghề luật sư tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu đề nghị rà soát thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ.

Cùng quan tâm đến dự án luật này, đối với quy định cung cấp dịch vụ pháp lý bằng phương thức điện tử, đại biểu Tráng A Dương - đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị bảo đảm quyền lựa chọn phương thức tiếp cận phù hợp của người sử dụng dịch vụ, có giải pháp hỗ trợ những người chưa đủ điều kiện tiếp cận công nghệ số, nhất là tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và hải đảo.

Đại biểu Tráng A Dương tham gia thảo luận tại tổ.

Tham gia góp ý vào dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Tráng A Dương nhấn mạnh yêu cầu quan tâm đến đặc thù của trẻ em dân tộc thiểu số trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật theo hướng lấy lợi ích tốt nhất của trẻ em làm trung tâm, đảm bảo sự thống nhất hệ thống pháp luật, tính khả thi trong tổ chức hiện và quan tâm đầy đủ đặc thù đến trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Cũng tham gia góp ý dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Sí Thị Mai Anh - đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị bổ sung cơ sở trợ giúp xã hội nơi đồng ý cho trẻ làm con nuôi vào danh sách cơ quan tiếp nhận báo cáo định kỳ về tình hình phát triển của trẻ trong 3 năm kể từ ngày giao nhận con nuôi.

Đại biểu Sí Thị Mai Anh tham gia góp ý dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Theo đại biểu, cơ sở trợ giúp xã hội là nơi trực tiếp quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và nắm rõ hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe ban đầu của trẻ. Việc tiếp nhận báo cáo sẽ giúp đơn vị theo dõi sát quá trình hòa nhập của trẻ trong gia đình mới, kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn hỗ trợ, xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).