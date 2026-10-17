Trang thơ tháng 10

Thả rơi giọt nước mắt

ngỡ ngàng

trăm năm

trời đất

miên man.

Niềm vui ngày hòa bình

nỗi đau nén chặt

những góa phụ chưa một lần

tân hôn trọn vẹn.

Sóng đôi di ảnh chồng

như những dấu chấm than (!)

hơn nửa thế kỷ trôi

nỗi nhớ mênh mang

trai làng đi... ngày ấy

vẫn chưa về.

Vạn dặm gian nan

xương cốt còn hay đã hòa tan

vào đất - trời - non - nước.

Giọt nước mắt

thả rơi

nuốt ngược.

Đất trời

trời đất

miên man.

Tôn Thất Quỳnh Ái

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Khuấy cả ban mai

Sông trở mình chầm chậm

Nắng dâng nhẹ đôi bờ

Vầng trăng còn ngủ nướng

Trôi bập bềnh trong mơ…

Chiếc xe rau bán dạo

Chất cả mùa lên theo

Tiếng rao dài con phố

Vắt hai đầu cù lao

Thuyền ai vừa về bến

Mà lại như ra luồng

Hay thuyền mê con sóng

Nên cả đời theo sông?...

Ly cà phê khuấy nhẹ

Đã thơm lừng nắng mai

Cầu Ghềnh như trai trẻ

Vác trên vai tháng ngày.

Trần Thị Bảo Thư

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Kỳ vọng

Về tản bộ, ngụp lặn trong yêu thương

Dòng nước mát, bốn mùa ôm ấp

Tiểu vũ trụ long lanh, giọt ngọt lành soi chiếu

Trời, núi, cánh đồng, bến bờ, đáy nước: thẳm xanh.

Thượng nguồn hồn nhiên, mảnh trăng run niềm hoang dại

Hạ lưu dịu dàng, rực rỡ ánh đèn hoa.

Sông hào hiệp tặng dâng tất thảy,

Lượng hải hà ôm chật chội lòng ta.

Ta trung niên, sông già, thành phố trẻ

Chiều rưng rưng, ăm ắp mặt sông đầy.

Lên thác xuống ghềnh, nắng mưa dầm dãi

Đằm sâu từ tâm, niềm thơ dại vỡ òa…

Một đời người tắm qua bao dòng sông?

Thanh tẩy buồn vui, hồi sinh tuổi trẻ,

Ríu rít tung tăng, cá tôm búng nhảy,

Lục bình trôi, biêng biếc vọng câu hò.

Sông ở trong ta, sông ở ngoài ta

Mạch máu dưỡng nuôi, đắp bồi lưu vực

Triệu triệu người mong đi về phía trước

Hạnh phúc giao hòa, những không lộ giang tay!

Trần Hiếu Cát Cát

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Chào tháng Mười, góc nhỏ…

Chào tháng Mười,

an trú vào góc nhỏ.

Lau sườn đồi nhàn nhạt

gió nhìn ai.

Trên tường nhà ngơ ngác cả bầy nai

chân lạc bước trong tháng Mười

góc nhỏ.

Chào tháng Mười

chia tay ngày lộng gió

an trú vào góc nhỏ.

có bình yên?

Lóng lánh cười những giọt nắng khoai xiên

ôm góc nhỏ

có nhớ ngoài kia biển rộng?

Giữ riêng mình

mỗi người

góc nhỏ

trong thẩm sâu

chưa đi hết con đường.

Tôn Thất Quỳnh Ái

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Mùa hoa dã quỳ

Nắng vàng vương tự cao nguyên

Hay màu áo ấy người thương gửi về

Sân trường một thuở say mê

Áo vàng, cây biếc, hương mê mải vườn

Đầu đông gió mới rờn rờn

Khẽ lùa cổ áo ngỡ bàn tay thon

Ánh vàng vun ấm đường thôn

Lòng không tha thướt mà thương áo dài…

Thái Quỳnh An

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Mắt thu

Ai vẽ mùa thu lên mắt

Lá xanh chuyển ánh sang vàng

Bao nhiêu trái bàng chín rụng

Thơm lừng từng bước chiều hoang

Mùa thu về trong mắt bão

Tướp xơ tiếng gió gầm gào

Đêm nằm mẹ lo buổi chợ

Gánh rau oằn trĩu qua cầu

Chợ phiên trời mưa trút nước

Lềnh phềnh dăm chiếc lá trôi

Xung quanh chỗ ngồi ướt dột

Xòe tay tiền đã nhĩ nhàu

Trời trong bừng lên sau bão

Lựu, na trổ mã căng tròn

Ngọt ngào mùa thu tinh khiết

Phải lòng hương cốm xanh non.

Vũ Thị Thanh Hòa

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Giữa rừng Mã Đà

Ở rừng thức với nguyên sinh

Nghe chim gọi bạn, nghe tình gọi nhau

Trăm năm người đã bạc đầu

Nghìn năm cây vẫn tươi màu xanh non

Quẩn quanh bao chuyện mất còn

Hai vai danh lợi mỏi mòn bước đi

Về đây dựa bóng tà huy

Tiếng chim trong trẻo từ bi lạ thường

Hồn nhiên hoa nở bên đường

Bướm ong nào biết đoạn trường bể dâu

Nghêu ngao ai hát bên cầu

Đầu nguồn sông suối một màu trong veo.

Thành phố Đồng Nai, 2026

Trần Ngọc Tuấn

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Mưa ở Trảng Dài

Mưa ở Trảng Dài là mưa rất mau

Thoáng dịu nắng rồi đùa len vào tóc

Em thảng thốt như vừa chợt khóc

Lá vườn ai đan níu mắt buồn

Mưa ở Trảng Dài là mưa rất sâu

Chậm bước chân ai bỗng thành lời hứa

Giữa con suối đục ngầu chất chứa

Những mê say cuồn cuộn tháng ngày

Mưa ở Trảng Dài là mưa thật lâu

Anh đợi ở bên kia ngõ chợ

Em cân lại sầu đong hay duyên nợ

Qua một ngày mồ hôi trộn mưa tuôn

Mưa ở Trảng Dài nồng cay nụ hôn

Quán sập cửa vườn quê vừa khép lưới

Một gian bếp hồng mấy vầng khói mới

Con đường dài, căn nhà nhỏ, chân ai…

Trần Thu Hằng

Sông Đồng Nai. Ảnh minh họa: Phước Tuấn

Dòng sông mùa nước về

Có những ngày chạy qua thành phố

Biết bao lần vẫn dừng lại ngắm sông

Giọt lấp lánh vảy vàng sáng rỡ

Giọt yên bình vẩy bạc hoàng hôn

Mùa nước về ào ạt sóng dâng

Như ôm mãi vào trong lòng đất

Những buồn vui nhân gian đối mặt

Rồi miệt mài xuôi xuống biển Đông

Bên thành phố vừa thay áo rộng

Sông điềm nhiên đón ánh bình minh

Soi đáy nước những cây cầu mới

Chở bao ước mơ dặm dài

Soi bóng nước những công trình mới

Nâng tầm vươn sóng biển khơi

Mãi tiếp bước cha ông mở lối

Đón những mùa vàng trên sóng nước Đồng Nai.