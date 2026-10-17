Trang thơ tháng 10
Thả rơi giọt nước mắt(Viết trong những ngày diễn ra Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ)
Thả rơi giọt nước mắt
ngỡ ngàng
trăm năm
trời đất
miên man.
Niềm vui ngày hòa bình
nỗi đau nén chặt
những góa phụ chưa một lần
tân hôn trọn vẹn.
Sóng đôi di ảnh chồng
như những dấu chấm than (!)
hơn nửa thế kỷ trôi
nỗi nhớ mênh mang
trai làng đi... ngày ấy
vẫn chưa về.
Vạn dặm gian nan
xương cốt còn hay đã hòa tan
vào đất - trời - non - nước.
Giọt nước mắt
thả rơi
nuốt ngược.
Đất trời
trời đất
miên man.
Tôn Thất Quỳnh Ái
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Khuấy cả ban mai
Sông trở mình chầm chậm
Nắng dâng nhẹ đôi bờ
Vầng trăng còn ngủ nướng
Trôi bập bềnh trong mơ…
Chiếc xe rau bán dạo
Chất cả mùa lên theo
Tiếng rao dài con phố
Vắt hai đầu cù lao
Thuyền ai vừa về bến
Mà lại như ra luồng
Hay thuyền mê con sóng
Nên cả đời theo sông?...
Ly cà phê khuấy nhẹ
Đã thơm lừng nắng mai
Cầu Ghềnh như trai trẻ
Vác trên vai tháng ngày.
Trần Thị Bảo Thư
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Kỳ vọng
Về tản bộ, ngụp lặn trong yêu thương
Dòng nước mát, bốn mùa ôm ấp
Tiểu vũ trụ long lanh, giọt ngọt lành soi chiếu
Trời, núi, cánh đồng, bến bờ, đáy nước: thẳm xanh.
Thượng nguồn hồn nhiên, mảnh trăng run niềm hoang dại
Hạ lưu dịu dàng, rực rỡ ánh đèn hoa.
Sông hào hiệp tặng dâng tất thảy,
Lượng hải hà ôm chật chội lòng ta.
Ta trung niên, sông già, thành phố trẻ
Chiều rưng rưng, ăm ắp mặt sông đầy.
Lên thác xuống ghềnh, nắng mưa dầm dãi
Đằm sâu từ tâm, niềm thơ dại vỡ òa…
Một đời người tắm qua bao dòng sông?
Thanh tẩy buồn vui, hồi sinh tuổi trẻ,
Ríu rít tung tăng, cá tôm búng nhảy,
Lục bình trôi, biêng biếc vọng câu hò.
Sông ở trong ta, sông ở ngoài ta
Mạch máu dưỡng nuôi, đắp bồi lưu vực
Triệu triệu người mong đi về phía trước
Hạnh phúc giao hòa, những không lộ giang tay!
Trần Hiếu Cát Cát
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Chào tháng Mười, góc nhỏ…
Chào tháng Mười,
an trú vào góc nhỏ.
Lau sườn đồi nhàn nhạt
gió nhìn ai.
Trên tường nhà ngơ ngác cả bầy nai
chân lạc bước trong tháng Mười
góc nhỏ.
Chào tháng Mười
chia tay ngày lộng gió
an trú vào góc nhỏ.
có bình yên?
Lóng lánh cười những giọt nắng khoai xiên
ôm góc nhỏ
có nhớ ngoài kia biển rộng?
Giữ riêng mình
mỗi người
góc nhỏ
trong thẩm sâu
chưa đi hết con đường.
Tôn Thất Quỳnh Ái
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Mùa hoa dã quỳ
Nắng vàng vương tự cao nguyên
Hay màu áo ấy người thương gửi về
Sân trường một thuở say mê
Áo vàng, cây biếc, hương mê mải vườn
Đầu đông gió mới rờn rờn
Khẽ lùa cổ áo ngỡ bàn tay thon
Ánh vàng vun ấm đường thôn
Lòng không tha thướt mà thương áo dài…
Thái Quỳnh An
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Mắt thu
Ai vẽ mùa thu lên mắt
Lá xanh chuyển ánh sang vàng
Bao nhiêu trái bàng chín rụng
Thơm lừng từng bước chiều hoang
Mùa thu về trong mắt bão
Tướp xơ tiếng gió gầm gào
Đêm nằm mẹ lo buổi chợ
Gánh rau oằn trĩu qua cầu
Chợ phiên trời mưa trút nước
Lềnh phềnh dăm chiếc lá trôi
Xung quanh chỗ ngồi ướt dột
Xòe tay tiền đã nhĩ nhàu
Trời trong bừng lên sau bão
Lựu, na trổ mã căng tròn
Ngọt ngào mùa thu tinh khiết
Phải lòng hương cốm xanh non.
Vũ Thị Thanh Hòa
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Giữa rừng Mã Đà
Ở rừng thức với nguyên sinh
Nghe chim gọi bạn, nghe tình gọi nhau
Trăm năm người đã bạc đầu
Nghìn năm cây vẫn tươi màu xanh non
Quẩn quanh bao chuyện mất còn
Hai vai danh lợi mỏi mòn bước đi
Về đây dựa bóng tà huy
Tiếng chim trong trẻo từ bi lạ thường
Hồn nhiên hoa nở bên đường
Bướm ong nào biết đoạn trường bể dâu
Nghêu ngao ai hát bên cầu
Đầu nguồn sông suối một màu trong veo.
Thành phố Đồng Nai, 2026
Trần Ngọc Tuấn
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Mưa ở Trảng Dài
Mưa ở Trảng Dài là mưa rất mau
Thoáng dịu nắng rồi đùa len vào tóc
Em thảng thốt như vừa chợt khóc
Lá vườn ai đan níu mắt buồn
Mưa ở Trảng Dài là mưa rất sâu
Chậm bước chân ai bỗng thành lời hứa
Giữa con suối đục ngầu chất chứa
Những mê say cuồn cuộn tháng ngày
Mưa ở Trảng Dài là mưa thật lâu
Anh đợi ở bên kia ngõ chợ
Em cân lại sầu đong hay duyên nợ
Qua một ngày mồ hôi trộn mưa tuôn
Mưa ở Trảng Dài nồng cay nụ hôn
Quán sập cửa vườn quê vừa khép lưới
Một gian bếp hồng mấy vầng khói mới
Con đường dài, căn nhà nhỏ, chân ai…
Trần Thu Hằng
Dòng sông mùa nước về
Có những ngày chạy qua thành phố
Biết bao lần vẫn dừng lại ngắm sông
Giọt lấp lánh vảy vàng sáng rỡ
Giọt yên bình vẩy bạc hoàng hôn
Mùa nước về ào ạt sóng dâng
Như ôm mãi vào trong lòng đất
Những buồn vui nhân gian đối mặt
Rồi miệt mài xuôi xuống biển Đông
Bên thành phố vừa thay áo rộng
Sông điềm nhiên đón ánh bình minh
Soi đáy nước những cây cầu mới
Chở bao ước mơ dặm dài
Soi bóng nước những công trình mới
Nâng tầm vươn sóng biển khơi
Mãi tiếp bước cha ông mở lối
Đón những mùa vàng trên sóng nước Đồng Nai.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202610/trang-tho-thang-10-e0331de/