Phú Thọ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa

Phú Thọ là vùng đất gắn liền với lịch sử dựng nước của dân tộc, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể có ý nghĩa đặc biệt. (Ảnh: Bích Anh)

Kho tàng di sản phong phú của vùng Đất Tổ

Phú Thọ là vùng đất gắn liền với lịch sử dựng nước của dân tộc, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể có ý nghĩa đặc biệt. Hệ thống di tích, lễ hội, tín ngưỡng và các loại hình nghệ thuật dân gian đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng, đồng thời hình thành nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.

Theo số liệu tính đến tháng 10/2025, toàn tỉnh Phú Thọ có 2.778 di tích, trong đó 979 di tích đã được xếp hạng. Hệ thống di tích được xếp hạng gồm 6 di tích quốc gia đặc biệt, 176 di tích cấp quốc gia và nhiều di tích cấp tỉnh. Quy mô này cho thấy sự phong phú của nguồn tài nguyên di sản, đồng thời đặt ra yêu cầu thường xuyên đối với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích.

Trong kho tàng di sản của Phú Thọ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ là những giá trị văn hóa tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân Đất Tổ. Đây cũng là những di sản góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh 2 di sản do Phú Thọ chủ trì, địa phương còn có các di sản thuộc loại hình đa quốc gia hoặc có phạm vi lan tỏa rộng hơn được UNESCO ghi danh, gồm Nghi lễ và trò chơi Kéo co, Hát ca trù và Thực hành tín ngưỡng Tam phủ. Tổng cộng, Phú Thọ có 5 di sản được UNESCO ghi danh theo thông tin được công bố.

Những di sản này không chỉ phản ánh chiều sâu lịch sử, đời sống tín ngưỡng và sức sáng tạo của cộng đồng mà còn tạo nên sức hấp dẫn riêng cho văn hóa Đất Tổ.

Việc gìn giữ các giá trị di sản có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ bản sắc địa phương, tăng cường giáo dục truyền thống và tạo thêm sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Không gian văn hóa của các nghệ nhân hát Xoan ở Phú Thọ. (Ảnh: Hà Anh)

Gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững

Phát huy lợi thế văn hóa cội nguồn, Phú Thọ định hướng xây dựng hệ sinh thái du lịch liên kết, mở rộng không gian phát triển mới trên cơ sở kết hợp các giá trị văn hóa, thiên nhiên và nghỉ dưỡng. Địa phương phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách vào năm 2030.

Định hướng này mở ra cơ hội đưa các giá trị di sản trở thành một phần quan trọng trong hệ thống sản phẩm du lịch của tỉnh. Thay vì chỉ tập trung vào những điểm đến nổi tiếng, việc kết nối di tích lịch sử, không gian văn hóa truyền thống với cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ nghỉ dưỡng có thể góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng phạm vi hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Trong quá trình đó, các di tích lịch sử, không gian tín ngưỡng và các loại hình nghệ thuật dân gian có thể trở thành những điểm nhấn tạo nên bản sắc cho sản phẩm du lịch Phú Thọ. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu phong tục, tập quán và nghệ thuật truyền thống cũng góp phần giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của vùng Đất Tổ.

Dù vậy, phát triển du lịch dựa trên di sản cần đi đôi với việc bảo vệ các giá trị nguyên gốc, tôn trọng không gian văn hóa và bảo đảm vai trò chủ thể của cộng đồng.

Khai thác di sản hiệu quả không đồng nghĩa với việc gia tăng các hoạt động thương mại bằng mọi giá, mà cần tìm được sự hài hòa giữa bảo tồn, nhu cầu trải nghiệm của du khách và lợi ích của người dân địa phương.

Với hệ thống 2.778 di tích và 979 di tích đã được xếp hạng, Phú Thọ có nguồn tài nguyên văn hóa đáng kể để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Việc liên kết các điểm đến, xây dựng chương trình trải nghiệm có chiều sâu và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương.

Đoàn đại diện các Đại sứ quán, tùy viên báo chí, phóng viên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam thăm và làm việc tại Phú Thọ. (Ảnh: Bảo Chi)

Chuyển đổi số và trao truyền di sản trong cộng đồng

Song song với phát triển du lịch, chuyển đổi số đang được Phú Thọ đẩy mạnh nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn, quản lý và quảng bá di sản. Việc số hóa dữ liệu, không gian lịch sử và di tích góp phần lưu giữ thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, đồng thời tạo thêm phương thức giới thiệu văn hóa Đất Tổ trong môi trường số.

Thông qua các dữ liệu được số hóa, những thông tin về lịch sử, kiến trúc, giá trị văn hóa và quá trình hình thành của di tích có thể được giới thiệu rộng rãi hơn. Đây cũng là hướng đi giúp nâng cao hiệu quả quảng bá, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử và tạo điều kiện để du khách tiếp cận thông tin trước, trong và sau hành trình tham quan.

Ứng dụng công nghệ còn mở ra cơ hội đổi mới cách thức truyền tải di sản đến thế hệ trẻ. Những hình thức giới thiệu trực quan, nội dung số và không gian trải nghiệm phù hợp có thể giúp lịch sử, văn hóa truyền thống trở nên gần gũi hơn với đời sống hiện đại. Tuy nhiên, công nghệ cần đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế việc bảo tồn các giá trị thực hành văn hóa và sự tham gia trực tiếp của cộng đồng.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, việc duy trì hoạt động truyền dạy, tổ chức trình diễn và tạo môi trường thực hành thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hát Xoan Phú Thọ là một ví dụ tiêu biểu cho cách thức bảo tồn gắn liền với cộng đồng. Việc truyền dạy và tổ chức các không gian trình diễn Hát Xoan góp phần duy trì sức sống của loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ hiểu, thực hành và tiếp nối di sản.

Đưa giáo dục truyền thống vào đời sống hiện đại cũng là một giải pháp cần thiết nhằm tăng cường nhận thức về giá trị văn hóa địa phương. Khi di sản được giới thiệu trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt cộng đồng và chương trình trải nghiệm, việc bảo tồn sẽ không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý hay những người trực tiếp thực hành di sản, mà còn trở thành trách nhiệm chung của xã hội.

Đặc biệt, cộng đồng cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc trao truyền di sản. Những nghệ nhân, người thực hành văn hóa và các thế hệ nắm giữ tri thức truyền thống là lực lượng quan trọng giúp duy trì tính liên tục của di sản. Việc tạo điều kiện để họ tham gia truyền dạy, trình diễn và giới thiệu các giá trị văn hóa sẽ góp phần bảo đảm di sản được gìn giữ một cách tự nhiên, bền vững.

Với nền tảng văn hóa giàu bản sắc, Phú Thọ có nhiều điều kiện để kết hợp các giải pháp bảo tồn truyền thống với phương thức quản lý, quảng bá hiện đại. Trong đó, chuyển đổi số hỗ trợ lưu giữ và lan tỏa thông tin; hoạt động truyền dạy duy trì sức sống của di sản; còn du lịch tạo thêm cơ hội để các giá trị văn hóa được giới thiệu rộng rãi và đóng góp cho phát triển kinh tế.

Khi được gìn giữ đúng cách và khai thác phù hợp, kho tàng di sản văn hóa không chỉ là dấu ấn của lịch sử mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để Phú Thọ quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ, phát triển du lịch bền vững và trao truyền những giá trị truyền thống cho các thế hệ mai sau.