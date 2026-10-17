Xà Phìn - Nơi thời gian nhuộm xanh những mái nhà. Video: Tuấn Anh

Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang hiện lên bình yên giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh. Nơi đây nổi bật với những nếp nhà sàn truyền thống lợp lá cọ, mái phủ kín rêu xanh sau nhiều năm mưa nắng.

Xà Phìn có 186 hộ dân, phần lớn là đồng bào Dao Chàm. Những ngôi nhà sàn nằm xen giữa vườn cây, nương ngô và ruộng bậc thang, tạo nên khung cảnh mộc mạc, đặc trưng của vùng cao.

Những mái nhà phủ rêu xanh nằm nép mình dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Tuấn Anh

Những nếp nhà sàn lợp lá cọ tạo nên nét riêng của thôn Xà Phìn. Ảnh: Tuấn Anh

Sắc xanh trên những mái nhà

Theo người dân địa phương, nơi đây khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao và mùa đông lạnh tạo điều kiện để rêu phát triển trên mái lá cọ. Sau khoảng 5 năm, những lớp rêu bắt đầu xuất hiện, dần phủ kín mái nhà. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm rêu phát triển mạnh, tạo nên sắc xanh đặc trưng của bản làng.

Không chỉ mang vẻ đẹp cổ kính, những mái lá cọ dày còn giúp giữ ấm vào mùa đông, hạn chế nắng nóng mùa hè. Qua nhiều thế hệ, kiểu nhà truyền thống này vẫn gắn bó với đời sống sinh hoạt của đồng bào Dao Chàm.

Nhìn từ trên cao, lớp rêu xanh phủ gần kín mái lá cọ của ngôi nhà sàn. Ảnh: Tuấn Anh

Lớp rêu dày tạo nên sắc xanh đặc trưng trên những mái nhà lâu năm. Ảnh: Tuấn Anh

Sắc xanh của rêu hòa cùng màu lá cọ và núi rừng Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Tuấn Anh

Mái nhà sàn phủ rêu xanh nổi bật bên lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Tuấn Anh

Vẻ đẹp bình yên giữa núi rừng

Nhìn từ trên cao, những mái nhà rêu phong nằm xen giữa vườn cây, ao nước và những con đường nhỏ quanh co. Vào mùa lúa chín, sắc xanh của mái nhà hòa cùng màu vàng ruộng bậc thang, tạo nên bức tranh vùng cao bình dị.

Vẻ đẹp của Xà Phìn không chỉ đến từ những mái nhà nhuốm màu thời gian mà còn từ kiến trúc truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống yên bình. Đây cũng là những nét riêng góp phần tạo sức hút cho du lịch cộng đồng tại địa phương.

Ngôi nhà sàn truyền thống với mái rêu phong giữa núi rừng.

Ngôi nhà sàn mái rêu xanh nằm cạnh ao nước, tạo không gian xanh mát. Ảnh: Tuấn Anh

Con đường nhỏ giữa những mái nhà phủ rêu xanh. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách khám phá những nếp nhà sàn phủ rêu xanh tại Xà Phìn. Ảnh: Tuấn Anh