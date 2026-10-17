Nữ giới và niềm đam mê sáng tạo

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu nữ văn nghệ sĩ với chủ đề “Nữ giới và sáng tạo: Bản lĩnh - khát vọng - cống hiến”.

Với người nghệ sĩ, sáng tạo là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, vốn sống và bản lĩnh nghề nghiệp. Đối với nữ văn nghệ sĩ, công việc sáng tạo còn gắn với những lo toan trong cuộc sống và trách nhiệm gia đình.

Từ trải nghiệm đời sống đến dấu ấn nghệ thuật

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh vai trò của cái nhìn đời sống và bản lĩnh lựa chọn con đường sáng tạo riêng của mỗi người.

Đà Nẵng với những chuyển động của đô thị, đời sống nông thôn, miền núi và chiều sâu văn hóa xứ Quảng đem đến nhiều chất liệu cho người nghệ sĩ khám phá, thể hiện suy nghĩ và tình cảm của mình qua tác phẩm.

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy cho rằng, trải nghiệm riêng của mỗi người viết có thể trở thành lợi thế trong sáng tạo. Đời sống cung cấp chất liệu, đồng thời góp phần hình thành chiều sâu cảm xúc và cách nhìn của người cầm bút.

Gửi gắm đến những người viết trẻ, chị nhấn mạnh: “Sống tử tế - viết trung thực”. Lời nhắn ngắn gọn ấy đề cao sự gắn bó giữa thái độ sống và trách nhiệm của người viết đối với tác phẩm. Sự trung thực trong sáng tạo cũng là điều giúp người cầm bút giữ được tiếng nói riêng và tạo dựng niềm tin nơi người đọc.

Các nữ văn nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tại chương trình gặp mặt, giao lưu nữ văn nghệ sĩ với chủ đề “Nữ giới và sáng tạo: Bản lĩnh - khát vọng - cống hiến" sáng 16/10. Ảnh: KHÁNH LINH

Ở lĩnh vực hội họa, trải nghiệm đời sống được thể hiện qua màu sắc, đường nét, hình khối và cách tổ chức không gian. Với họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư, sáng tạo không dừng lại ở việc biểu đạt cảm xúc mà còn đòi hỏi quá trình quan sát, suy ngẫm và lao động nghiêm túc.

Dấu ấn của nữ giới trong nghệ thuật vì thế không đơn thuần nằm ở giới tính của người sáng tác, mà còn thể hiện qua cách mỗi người nhìn nhận, cảm nhận và chuyển tải đời sống bằng ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Từ những trải nghiệm cá nhân, tác phẩm có thể gợi lên những cảm xúc và suy tư gần gũi với nhiều người.

Mở rộng chân trời, tiếp nối ngọn lửa sáng tạo

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Bước qua giới hạn - Mở ra chân trời sáng tạo”, sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) được đặt ra như một vấn đề đáng quan tâm đối với người làm nghệ thuật. Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Thị Minh Hải, biên đạo múa Phan Thục Linh và nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian, TS. Hoàng Thị Mai Sa cùng trao đổi về những cơ hội và thách thức mà công nghệ mang lại.

Dù AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn trong quá trình sáng tạo nhưng trải nghiệm sống, cảm xúc, lựa chọn nghệ thuật và trách nhiệm của người nghệ sĩ vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành giá trị của tác phẩm.

Câu chuyện đổi mới cũng gắn với yêu cầu kế thừa và phát huy những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Sự trao đổi giữa những người đi trước giàu kinh nghiệm và lớp nghệ sĩ trẻ năng động, nhạy bén với công nghệ có thể góp phần tạo nên sự tiếp nối trong đời sống văn học, nghệ thuật Đà Nẵng, giúp các tác phẩm vừa gắn với thực tiễn hôm nay, vừa giữ được những giá trị văn hóa của địa phương.

Bên cạnh những vấn đề về sáng tạo và đổi mới, chương trình còn gợi ra nhu cầu quan tâm nhiều hơn đến điều kiện hoạt động nghề nghiệp của nữ văn nghệ sĩ. Trách nhiệm gia đình, điều kiện lao động nghệ thuật, cơ hội giới thiệu và quảng bá tác phẩm là những vấn đề cần được nhìn nhận từ thực tế.

Việc tôn vinh những đóng góp của nữ văn nghệ sĩ vì thế cần đi cùng các hoạt động hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để họ có thêm thời gian, nguồn lực theo đuổi nghề và đưa tác phẩm đến với công chúng.

Trong mạch trao đổi ấy, phần “Trao ngọn lửa sáng tạo” là dịp để các nữ văn nghệ sĩ gửi gắm những thông điệp đến phái nữ đang lựa chọn con đường nghệ thuật. Mỗi người có hoàn cảnh và cách đi riêng, nhưng sự bền bỉ, lòng tự trọng nghề nghiệp và tinh thần đổi mới là yếu tố cần thiết để gắn bó lâu dài với công việc sáng tạo.

Những kinh nghiệm được chia sẻ từ thực tế nghề nghiệp cũng góp phần động viên các tác giả trẻ trên hành trình tìm kiếm tiếng nói riêng.

Bên cạnh các cuộc giao lưu, không gian trưng bày hình ảnh, tác phẩm và ấn phẩm của nữ văn nghệ sĩ thuộc nhiều chuyên ngành giúp người xem hiểu thêm về quá trình sáng tạo cũng như những đóng góp của họ đối với đời sống văn học, nghệ thuật thành phố.

Qua những câu chuyện nghề đến các tác phẩm được giới thiệu, chương trình góp phần khẳng định vai trò của nữ văn nghệ sĩ trong đời sống văn hóa Đà Nẵng, đồng thời gợi mở sự quan tâm, hỗ trợ để các thế hệ tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo.