5 địa điểm vui chơi hấp dẫn ở Hà Nội dịp 20/10

Đi dạo, chụp ảnh dưới hàng cây phố Phan Đình Phùng

Nổi tiếng với hàng cây cổ thụ toả bóng rợp mát, các công trình cổ kính và vỉa hè rộng rãi, Phan Đình Phùng là điểm hẹn phù hợp dành cho người thích đi bộ, chụp ảnh và ngắm phố phường. Khu vực Bắc Môn, nhà thờ Cửa Bắc là những góc được nhiều người lựa chọn lưu lại hình ảnh mùa thu Hà Nội.

Dịp 20/10, bạn có thể dành một buổi sáng cùng mẹ, người yêu hoặc nhóm bạn đi bộ trên phố, chụp ảnh cùng một bó hoa tươi rồi ghé ăn sáng, uống cà phê ở khu vực gần đó. Nên chọn lúc ánh sáng dịu, mang giày dễ đi và linh hoạt tìm góc thưa người để cuộc hẹn thong thả hơn.

Ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây

Nếu muốn một cuộc hẹn thoáng đãng, Hồ Tây lộng gió là lựa chọn thích hợp. Nhất là buổi xế chiều, bạn có thể cùng người thương đi một vòng quanh hồ bằng xe đạp hoặc xe máy, ngắm hoàng hôn đỏ lựng dần buông xuống sau những toà nhà thấp thoáng.

Nhiều người ưa thích không gian thoáng đãng ở Hồ Tây

Xung quanh hồ có khá nhiều quán cafe phong cách đa dạng, phù hợp với nhiều độ tuổi và sở thích cá nhân. Bạn có thể chọn một quán có chỗ ngồi nhìn ra hồ trên các tuyến đường ven hồ như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi hoặc đi dạo ở khu vực đường Thanh Niên. Hãy đến khi trời còn sáng để vừa ngắm cảnh, vừa có thời gian tìm chỗ ngồi phù hợp.

Cuộc hẹn có thể nối tiếp bằng bữa tối gần đó. Với dịp 20/10, bạn nên đặt bàn trước nếu muốn chọn vị trí đẹp.

Đổi gió giữa Vườn Quốc gia Ba Vì

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, Vườn Quốc gia Ba Vì phù hợp với chuyến đi trong ngày. Những con đường giữa rừng, nhà thờ cổ phủ rêu và nhà kính xương rồng mang đến nhiều điểm dừng chân để khám phá, chụp ảnh.

Nếu muốn dành nhiều thời gian bên nhau, bạn có thể chuẩn bị bữa ăn nhẹ và lựa chọn khu vực được phép tổ chức dã ngoại. Một buổi đi bộ dưới tán cây, ngồi nghỉ giữa thiên nhiên là gợi ý dành cho người muốn tạm rời nhịp sống đô thị.

Vườn Quốc gia Ba Vì có khí hậu mát mẻ, trong lành

Vào dịp 20/10, nếu may mắn, bạn còn được chiêm ngưỡng hoa dã quỳ nở rộ dọc đường lên rừng Quốc gia. Điều quan trọng trước chuyến đi là kiểm tra tình hình thời tiết, mang theo áo khoác mỏng, giày không trơn trượt để việc di chuyển dễ dàng.

Làm gốm kỷ niệm tại Bát Tràng

Trong các địa điểm đi chơi 20/10 ở Hà Nội, Bát Tràng là gợi ý thú vị cho người thích trải nghiệm thủ công. Bạn có thể dạo làng nghề, chọn mua đồ gốm hay thử tự tay nặn một món đồ gốm theo ý tại xưởng có dịch vụ hướng dẫn. Món đồ tự làm dù không đẹp hoàn hảo vẫn trở thành kỷ niệm riêng của hai người. Nên hỏi trước về phí trải nghiệm, công đoạn nung và thời gian nhận sản phẩm.

Chuyến đi còn có thể kết hợp tham quan Bảo tàng gốm Bát Tràng. Công trình nổi bật với những khối kiến trúc lấy cảm hứng từ bàn xoay gốm, tạo nên nhiều góc nhìn và phông nền chụp ảnh khác lạ.

Khám phá tour đêm Hà Nội

Nếu đã quen với những buổi hẹn ăn tối, uống cà phê, dịp 20/10 này bạn có thể cùng người thân khám phá Hà Nội qua một tour đêm như “Đêm thiêng liêng” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”...

Hà Nội tổ chức nhiều tour khám phá buổi đêm thu hút mọi người tìm hiểu, tham quan

Khi những công trình cổ được thắp sáng, cảnh vật quen thuộc mang một vẻ khác, gợi tò mò ngay cả với người đã sống nhiều năm ở Thủ đô. Một lựa chọn đáng cân nhắc là tour “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong không gian về đêm, Khuê Văn Các in bóng xuống giếng Thiên Quang, ánh đèn làm nổi bật những đường nét kiến trúc, dẫn khách qua các khoảng sân và khu vườn bia Tiến sĩ.

Bạn có thể thong thả ngắm cảnh, chụp ảnh và tìm hiểu những câu chuyện gắn với di tích. Trải nghiệm này vừa phù hợp với những cặp đôi, vừa có thể là nơi gia đình cùng nhau tận hưởng hành trình tìm hiểu lịch sử nhẹ nhàng.

Ngày 20/10/2026 rơi vào thứ Ba. Bạn có thể chọn cuộc hẹn ngắn trong nội thành sau giờ làm, hoặc dành cuối tuần trước đó cho chuyến đi Ba Vì, Đường Lâm, Bát Tràng. Một lịch trình vừa sức sẽ giúp mọi người có thêm thời gian tận hưởng buổi đi chơi cùng nhau.