Ép thiếu nữ dưới 16 tuổi 'gánh nợ' 70 triệu, nhốt trong container ở quán karaoke

Ngày 7/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ mua bán người dưới 16 tuổi, giam người trái pháp luật tại cơ sở karaoke Thế Cảnh (tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến).

Trước đó, khoảng 2h ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh, phát hiện chủ cơ sở có dấu hiệu khống chế, bắt ép 2 nhân viên nữ phải ăn, ở tại quán.

Hai nhân viên gồm L.T.S. (SN 2011, trú tại tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T. (SN 2009, trú tại tỉnh Tuyên Quang), trong đó L.T.S. chưa đủ 16 tuổi.

Đối tượng Hoàng Ngọc Cường. Ảnh: CATH.

Theo kết quả xác minh, tháng 1/2026, khi làm việc tại một quán karaoke ở tỉnh Ninh Bình, S. vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4/2026, S. muốn chuyển chỗ làm. Thông qua một nhân viên tên Dũng, Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, chủ quán karaoke Hoàng Gia tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã trả khoản tiền này rồi đón S. về làm việc.

Tháng 6/2026, S., Dũng và 2 nhân viên khác xin nghỉ. Cường yêu cầu cả nhóm phải thanh toán hết khoản nợ 32 triệu đồng mới được chuyển chỗ làm. Trong đó, S. bị tính nợ 5 triệu đồng, gồm 3 triệu đồng Cường trả trước đó và 2 triệu đồng tiền xe đưa đón.

Đối tượng Lê Đỗ Hiếu. Ảnh: CATH.

Qua người kết nối, Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh) trực tiếp đưa Cường 32 triệu đồng, đưa cả 4 người về làm nhân viên và yêu cầu làm việc để trả nợ.

Cuối tháng 7/2026, sau khi 3 người trong nhóm bỏ trốn, Hiếu bắt S. phải "gánh" khoản nợ 65 triệu đồng của những người này. Cộng với 5 triệu đồng trước đó, Hiếu buộc S. làm việc để trả tổng số tiền 70 triệu đồng, đến khi hết nợ mới được về.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CATH.

Lo sợ S. bỏ trốn, Hiếu bắt S. và T. ăn, ở trong container đặt tại quán, giao Lê Thế Cảnh theo dõi, quản lý. Hai nhân viên không được tự ý ra ngoài, muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa ngoài container, giữ chìa khóa. Ngay cả khi muốn đi vệ sinh, hai nhân viên cũng phải gọi điện thoại để Cảnh mở cửa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Lê Đỗ Hiếu về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giam người trái pháp luật"; Hoàng Ngọc Cường về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi"; Lê Thế Cảnh về tội "Giam người trái pháp luật".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.