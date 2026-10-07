Triệt phá đường dây mua bán, giam giữ nữ nhân viên dưới 16 tuổi

Theo thông tin, các bị can bị khởi tố gồm: Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú tại phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa - chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú tại xã Hoằng Hóa - chủ quán karaoke Hoàng Gia) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Thế Cảnh (SN 2002, trú tại phường Đông Tiến) về tội “Giam người trái pháp luật”.

Sự việc bắt đầu từ khoản vay của em L.T.S. (SN 2011, trú tại tỉnh Nghệ An) - khi đó chưa đủ 16 tuổi. Do cần tiền mua quần áo và đồ dùng cá nhân, S. đã vay 3 triệu đồng từ chủ cơ sở karaoke nơi mình đang làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến tháng 4/2026, mong muốn tìm nơi làm việc mới, S. liên hệ với H.V.D. (nhân viên quán karaoke Hoàng Gia do Hoàng Ngọc Cường làm chủ) để xin chuyển việc.

Cường đồng ý tiếp nhận S., ra mặt trả khoản nợ 3 triệu đồng cho chủ cũ rồi đưa thiếu nữ này về phục vụ tại quán của mình.

Tuy nhiên, "vòng xoáy" nợ nần thực sự bắt đầu gia tăng từ tháng 6/2026. Khi S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác đồng loạt xin nghỉ, Cường tuyên bố cả nhóm đang nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và ép buộc phải trả đủ mới cho đi.

Để thu hồi tiền, Cường liên hệ và chuyển giao nhóm nhân viên này cho Lê Đỗ Hiếu (chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh). Hiếu trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường để nhận nhóm nhân viên về làm việc.

Đỉnh điểm vào cuối tháng 7/2026, khi D. cùng 2 nữ nhân viên bất ngờ bỏ trốn. Không đòi được tiền từ những người đã chạy thoát, Hiếu vô lý bắt S. phải "gánh nợ" thay toàn bộ số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm 5 triệu đồng khoản phát sinh trước đó, tổng số tiền cược lên đầu thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi này bị đẩy vọt lên thành 70 triệu đồng.

Để ngăn chăn các nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu ép S. cùng một nhân viên khác là H.T.T.T. (SN 2009, trú tại Tuyên Quang) phải sinh hoạt gò bó ngay trong một thùng container đặt tại cơ sở karaoke. Đồng thời, Hiếu giao cho Lê Thế Cảnh trực tiếp theo dõi, giám sát 24/24h.

Vào ban đêm, Cảnh khóa chặt cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả nhu cầu đi vệ sinh cá nhân, các nạn nhân cũng phải gọi điện xin Cảnh mở cửa...

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh (tại Tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến), phát hiện và giải cứu S. cùng T. trong tình trạng bị khống chế, cưỡng bức lao động.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.