Thiếu nữ bị 'giam hãm' ép phục vụ tại quán karaoke

Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh, tại phường Đông Tiến. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 nữ nhân viên là L.T.S. (SN 2011), trú tại tỉnh Nghệ An và H.T.T.T. (SN 2009), trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Tiến hành xác minh vụ việc, cơ quan Công an phát hiện các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi và vai trò của từng người liên quan.

Cơ quan điều tra dẫn giải các đối tượng

Quá trình điều tra xác định, L.T.S. làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4-2026, khi có ý định chuyển nơi làm việc, L.T.S. liên hệ với H.V.D là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa. Sau đó, D. trao đổi với Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là chủ quán) và được Cường đồng ý tiếp nhận. Cường đã trả khoản nợ 3 triệu đồng tại nơi làm việc cũ rồi đưa L.T.S. về làm việc tại cơ sở của mình.

Đến tháng 6-2026, khi L.T.S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ việc thì được Cường thông báo cả 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán khoản tiền này mới được chuyển sang nơi khác làm việc. Cường đã liên hệ với Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú tại phường Hàm Rồng, chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh), Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Đến cuối tháng 7-2026, D cùng 2 nhân viên quán bỏ trốn, không trả khoản tiền mà Hiếu cho rằng còn nợ mình nên Hiếu yêu cầu L.T.S. phải “gánh nợ” thay cho 3 người này với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu L.T.S. phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Lo sợ nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke, đồng thời giao Lê Thế Cảnh (SN 2002, trú tại phường Đông Tiến) là nhân viên của quán để quản lý, theo dõi. Từ đây, hai nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, không được tự ý ra ngoài, muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh mở cửa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đỗ Hiếu về 2 tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; Hoàng Ngọc Cường về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và Lê Thế Cảnh về tội “Giam người trái pháp luật”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.