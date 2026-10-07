Hai bé gái mất tích sau giờ tan học được tìm thấy cách nhà gần 10 km

Ngày 7/10, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo về hai bé gái mất tích sau giờ tan học, Công an xã Niêm Sơn đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.

Chỉ trong ngày 2/10, hai cháu được tìm thấy tại nhà một bạn học, cách trường gần 10 km và được đưa về với gia đình an toàn.

2 cháu bé được bàn giao cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 2/10, Công an xã Niêm Sơn tiếp nhận trình báo của vợ chồng anh Vừ Mí Mù và chị Thò Thị Dợ, trú tại thôn Bản Tổng, xã Niêm Sơn, về việc hai con gái là Vừ Thị Mai (6 tuổi) và Vừ Thị Pà (4 tuổi) mất tích sau giờ tan học cuối tuần.

Nhận thấy địa bàn vùng cao có địa hình phức tạp, việc hai cháu nhỏ đi lạc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, gia đình đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Niêm Sơn triển khai rà soát, đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền thôn và người dân tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn. Lực lượng chức năng tỏa đi nhiều tuyến đường, khu vực đồi núi để truy tìm tung tích hai cháu.

Với sự chủ động, khẩn trương của lực lượng Công an cùng sự hỗ trợ của người dân, trong ngày 2/10, hai cháu được tìm thấy tại khu vực nhà một bạn học ở thôn Ngậm Cạch, xã Niêm Sơn, cách trường học gần 10 km.

Sau khi được đưa về nhà an toàn, hai cháu đã đoàn tụ với gia đình. Vợ chồng anh Mù, chị Dợ bày tỏ sự vui mừng, đồng thời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an xã và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm, đưa hai con trở về.

Việc nhanh chóng triển khai tìm kiếm và đưa hai cháu nhỏ về với gia đình an toàn góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân trên địa bàn.