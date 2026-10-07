Bộ đội Biên phòng bắt vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 6-10, tại khu vực thuộc bản Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức, TP Quảng Ninh), tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh) và lực lượng của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra ô tô bán tải biển kiểm soát 14C-314.74 có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Lỷ A Tài cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 14 bao tải dứa bọc các thùng xốp, chứa 700kg nầm lợn đông lạnh.

Lái xe, đồng thời là chủ phương tiện Lỷ A Tài (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Đức) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng phối hợp, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.