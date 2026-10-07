TP.HCM: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên cạnh thùng rác

Ngày 7/10, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM đã ra thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên cạnh thùng rác.

Theo Công an phường Tân Đông Hiệp, vào lúc 10 giờ ngày 6/10, chị Đoàn Thị Quỳnh Như (23 tuổi) đi đổ rác cách dãy trọ 10m (ngoài đường), thì thấy một bé gái sơ sinh trong túi nilon với tình trạng không có quần áo, để trước thùng rác.

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên cạnh thùng rác.

Sau đó, chị Như đưa bé về phòng trọ để vệ sinh, lấy đồ quấn lại rồi đem ra ngoài nhờ người dân ở gần dãy trọ hỗ trợ giúp đỡ.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đã đến và đưa cháu bé sơ sinh đến trạm y tế phường Tân Đông Hiệp để kiểm tra sức khỏe. Bước đầu xác định bé gái mới sinh chưa lâu, có tình trạng sức khỏe ổn định.

Công an phường Tân Đông Hiệp thông báo rộng rãi đến toàn thể người dân. Ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, xin mời liên hệ ngay với công an phường để làm thủ tục nhận lại con.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên cạnh thùng rác.

Thông tin về người thân của trẻ hoặc biết về sự việc liên quan, vui lòng cung cấp cho công an phường hoặc Phòng Văn hoá - Xã hội phường Tân Đông Hiệp.

Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với phòng Văn hoá - Xã hội để hoàn tất các thủ tục, điều kiện tốt nhất cho bé.