TP. Cần Thơ thành lập Liên đoàn Billiards & Snooker

Chiều 30.9, Đại hội thành lập Liên đoàn Billiards & Snooker TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại phường Cái Khế (TP. Cần Thơ), với sự tham dự của 70 đại biểu.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn gồm 21 thành viên, do ông Huỳnh An Hưng, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Đại Kiều, làm Chủ tịch Liên đoàn.

Thành lập Liên đoàn Billiards & Snooker TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031

Thời gian qua, phong trào Billiards & Snooker có bước phát triển khá tốt ở TP. Cần Thơ. Tính đến năm 2025, trên địa bàn thành phố có gần 70 câu lạc bộ, với khoảng 700 - 800 người luyện tập thường xuyên. Hằng năm, các câu lạc bộ duy trì tổ chức thi đấu nội bộ, giao lưu giữa các đơn vị trong và ngoài thành phố.

Theo định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn Billiards & Snooker TP. Cần Thơ sẽ nỗ lực phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, hội nhập, nhằm đưa Billiards & Snooker trở thành môn thể thao mạnh của thành phố. Qua đó, góp phần giáo dục thể chất, rèn luyện bản lĩnh và ý chí cho người tập, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, mở rộng hệ thống giải thi đấu như giải vô địch, giải trẻ, cúp các câu lạc bộ, giải mở rộng Cần Thơ...

Liên đoàn Billiards & Snooker TP. Cần Thơ thông tin về định hướng hoạt động trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Trương Công Quốc Việt cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, hoạt động Billiards & Snooker vẫn còn một số hạn chế như phong trào phát triển chưa đồng đều; việc tập hợp, kết nối các câu lạc bộ và lực lượng tham gia chưa thật sự thống nhất…

Do đó, sau khi được thành lập, Liên đoàn cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng phương thức hoạt động phù hợp; từng bước đưa hoạt động vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả.

Ông Việt cũng đề nghị Liên đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chấp hành và các bộ phận liên quan, bảo đảm hoạt động tốt, phát huy tinh thần tự nguyện, tự quản. Đồng thời cần chủ động tập hợp các câu lạc bộ, cơ sở tập luyện, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và những người yêu thích Billiards & Snooker tham gia. Việc phát triển hội viên cần gắn với chất lượng hoạt động.

Ngoài ra, Liên đoàn cần tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu; khuyến khích phát triển phong trào tại cơ sở, tạo điều kiện để người dân, nhất là thanh thiếu niên, có môi trường tập luyện lành mạnh. Đồng thời, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng vận động viên trẻ có năng khiếu; xây dựng hệ thống giải đấu phù hợp với từng đối tượng, trình độ.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ cũng mong muốn Liên đoàn phát huy thế mạnh của môn Billiards & Snooker trong việc huy động nguồn lực xã hội; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với thể thao để tạo nguồn lực hợp pháp phục vụ hoạt động. Từng bước đưa phong trào Billiards & Snooker ở Cần Thơ phát triển ổn định.