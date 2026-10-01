Khát vọng sân chơi đỉnh cao và con đường trở lại gập ghềnh

1. Sau khi những đội bóng Công an từng làm nên một phần lịch sử bóng đá Việt Nam không còn hiện diện ở sân chơi cao nhất, khát vọng về một đội bóng mang bản sắc Công an nhân dân vẫn được gìn giữ. Ngày 7-4-2008, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an ký Quyết định thành lập đội bóng đá Công an nhân dân - đó là một dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình mới của bóng đá ngành Công an trong thời kỳ hiện đại.

Câu lạc bộ Công an nhân dân sau một chiến thắng trên sân vận động C500 - Học viên An ninh nhân dân năm 2015 (Ảnh tư liệu)

Đội bóng mới không hoàn toàn bắt đầu từ con số 0. Lực lượng ban đầu được xây dựng trên cơ sở tập hợp nhiều cựu danh thủ từng khoác áo các đội bóng Công an địa phương trước đây như: Minh Hiếu, Thanh Châu, Quốc Khánh, Trung Phong, Tuấn Thành, Việt Cường, Anh Dũng, Thanh Sơn của Công an Hà Nội; Thiện Quang, Tuấn Hải của Công an thành phố Hồ Chí Minh; cùng Trường Giang, Quang Hợp, Mạnh Hà, Tuấn Điệp của Công an Hải Phòng. Trong những cái tên ấy là ký ức của nhiều đội bóng Công an từng tồn tại trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Họ mang theo kinh nghiệm, bản lĩnh và cả niềm tự hào của những thế hệ đi trước để đặt những viên gạch đầu tiên cho một đội bóng mới.

Năm 2008, Công an nhân dân bước vào mùa giải đầu tiên ở giải hạng Ba quốc gia. Xuất phát điểm khiêm tốn ấy không làm giảm đi ý nghĩa của sự trở lại. Quan trọng hơn, bóng đá Công an đã một lần nữa có một đại diện chính thức bước vào hệ thống thi đấu quốc gia.

Nhưng con đường phía trước không bằng phẳng. Ngay mùa giải 2009, Công an nhân dân mua lại suất thi đấu ở giải hạng Nhì của Quân khu 7, qua đó tiến lên một nấc mới trên hành trình trở lại. Song những bước tiến ấy không phải lúc nào cũng đi cùng sự ổn định. Tại giải hạng Nhì năm 2011, đội thi đấu không tốt và phải xuống hạng. Việc mua lại suất thi đấu của Hà Tĩnh giúp Công an nhân dân tiếp tục hiện diện ở giải hạng Nhì năm 2012. Có những thời điểm, giấc mơ trở lại tưởng như rất gần. Rồi lại có những mùa giải buộc đội bóng phải làm lại từ đầu.

Năm 2014, Công an nhân dân tạo ra một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của chặng đường đầu tiên khi giành chức vô địch giải hạng Nhì, qua đó giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhất năm 2015. Sau nhiều năm kiên trì, đội bóng đã đứng trước cánh cửa của sân chơi chuyên nghiệp cao hơn. Nhưng cánh cửa ấy chưa mở đủ rộng. Mùa giải 2015, Công an nhân dân đứng cuối bảng xếp hạng và phải trở lại giải hạng Nhì từ năm 2016. Một lần nữa, hành trình được đưa về điểm xuất phát gần hơn. Đối với một đội bóng đang tìm đường trở lại, đó không chỉ là câu chuyện chuyên môn, đó còn là thử thách về tổ chức, con người, sự kiên trì và khả năng giữ lửa cho một mục tiêu dài hạn.

2. Hai năm sau, CLB Công an nhân dân một lần nữa trở lại giải hạng Nhất, mang theo kỳ vọng về một bước tiến mới trên hành trình tìm lại vị thế. Mùa giải 2018 mở ra với những tín hiệu của niềm tin, nhưng rồi một lần nữa, cánh cửa thăng hạng lại khép lại trong tiếc nuối. Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, Công an nhân dân hòa Bình Định 1-1. Khoảng cách 3 điểm với đội xếp trên khiến Công an nhân dân không thể giành suất đá “play-off”, qua đó phải trở lại giải hạng Nhì từ mùa giải 2019. Mùa giải tiếp theo tiếp tục là một thử thách khắc nghiệt. Công an nhân dân bước vào giải với tư thế của một đội bóng được kỳ vọng cạnh tranh suất thăng hạng, nhưng chặng đường ấy một lần nữa không đi đến đích. Kết thúc vòng đấu bảng, Công an nhân dân chỉ đứng thứ 3 bảng A, qua đó lỡ cơ hội góp mặt ở vòng chung kết tranh suất thăng hạng.

Những lần hụt bước liên tiếp ấy, xét cho cùng, không chỉ là những dấu lặng trên hành trình trở lại, đó còn là những bài học buộc bóng đá Công an nhân dân phải nhìn xa hơn những mục tiêu trước mắt. Khát vọng trở lại sân chơi đỉnh cao không thể chỉ được đo bằng một mùa giải hay một cuộc đua thăng hạng. Đằng sau giấc mơ ấy cần một nền móng đủ vững, một mô hình tổ chức bài bản, một cách làm chuyên nghiệp và một chiến lược đủ dài để từng bước gây dựng lại sức mạnh, bản lĩnh và vị thế của bóng đá ngành Công an.