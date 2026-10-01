PVOIL tri ân cán bộ hưu trí - Gắn kết nghĩa tình trong hành trình phát triển

Chương trình tham quan, giao lưu cán bộ hưu trí PVOIL tại Cần Thơ.

Chương trình được tổ chức trong không khí ấm áp. Những người đồng nghiệp năm xưa có dịp gặp lại nhau, hỏi thăm sức khỏe, gia đình, nhắc lại kỷ niệm trong những năm tháng cùng công tác và chia sẻ niềm tự hào trước sự phát triển của PVOIL hôm nay.

Có người nghỉ hưu đã nhiều năm, có người mới rời công việc chưa lâu. Nhưng điều dễ dàng cảm nhận trong cuộc hội ngộ là tình cảm dành cho đồng nghiệp và mái nhà chung PVOIL, thể hiện nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp PVOIL.

Trong hai ngày tại Cần Thơ, các cán bộ hưu trí cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng Đền thờ Vua Hùng, tham quan Thiền viện Trúc Lâm, trải nghiệm không gian nông nghiệp miền Tây tại Eco Farm, tham quan chợ nổi Cái Răng và điểm nhấn là đêm gặp mặt, giao lưu trong không gian đậm chất Nam Bộ.

Chủ tịch Công đoàn PVOIL Mai Xuân Hải bày tỏ sự vui mừng khi được gặp gỡ các cán bộ hưu trí; đồng thời thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và công tác chăm lo cho người lao động, với những kết quả tích cực được kế thừa và phát triển từ sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, người lao động PVOIL qua các thời kỳ.

Ông Mai Xuân Hải - Chủ tịch Công đoàn PVOIL thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và công tác chăm lo cho người lao động.

Bà Phạm Thị Lợi - Trưởng Ban Liên lạc hưu trí PVOIL cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty đã dành sự quan tâm, chăm lo cho các cán bộ, người lao động đã nghỉ hưu. "Đây là một nét đẹp văn hóa rất đáng quý. Mong rằng hoạt động này tiếp tục được duy trì thường xuyên để tạo cơ hội cho các cán bộ hưu trí có dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau; đồng thời trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ người lao động PVOIL", bà Lợi bày tỏ.

Bà Phạm Thị Lợi - Trưởng Ban Liên lạc hưu trí PVOIL cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty đã dành sự quan tâm, chăm lo cho các cán bộ, người lao động đã nghỉ hưu.

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2026, bên cạnh chương trình tại Cần Thơ, PVOIL tặng quà tri ân cho hơn 800 cán bộ hưu trí trong toàn hệ thống đang sinh sống tại các địa phương trên cả nước, thể hiện sự quan tâm của Tổng công ty đối với những cán bộ, người lao động đã nghỉ chế độ.

PVOIL tặng quà mừng thọ cho các cán bộ hưu trí