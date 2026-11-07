Tin gió mùa Đông Bắc

Khoảng chiều tối 8/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mùng 8 đến sáng 9/11, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 14 - 16ºC.

Dự báo chi tiết:

Xuất hiện thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường và điều kiện sống, hạ tầng cơ sở, các hoạt động kinh tế - xã hội: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.