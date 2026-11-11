Dự báo thời tiết 11/11/2026: Miền Bắc vẫn rét, Trung Bộ mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao khiến nhiều nơi ở Trung Bộ vẫn có mưa lớn trong hôm nay (11/11). Vùng mưa dịch chuyển vào khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Thời tiết hôm nay 11/11/2026:

Cũng trong hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ, do vùng hội tụ gió trên cao di chuyển từ phía tây sang gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Miền Bắc trời rét về đêm và sáng. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/11, vẫn chịu tác động của không khí lạnh, sáng nhiều mây, không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 22-24 độ.

Đáng lưu ý, từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 280mm; TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày 11/11, khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.