Chung tay vì quê hương giàu đẹp

Sức mạnh từ sự gương mẫu và đồng lòng

Con đường bê tông trên tuyến Kênh 7 - trục giao thông chính thuộc ấp Tấn Công (xã Biển Bạch) dù không lớn, nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi sắc màu rực rỡ của nhiều loài hoa, cây xanh được người dân trồng, chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận. Ðiểm tô thêm cho bức tranh nông thôn nơi đây càng trở nên đẹp mắt là gam màu tươi mới từ những căn nhà khang trang.

Sự chuyển biến tích cực ấy có phần đóng góp không nhỏ từ sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên ấp Tấn Công. Ðảng viên Hồ Văn Nghĩa tự hào khoe: "Ấp Tấn Công luôn duy trì vị trí là một trong những ấp giàu nhất của xã hiện nay. Chúng tôi là đảng viên nên phải gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động do địa phương phát động, cùng tham gia dọn dẹp cảnh quan môi trường để xóm làng thêm xanh - sạch - đẹp".

Cùng với sự tích cực của cán bộ, đảng viên, kinh tế phát triển là điều kiện thuận lợi để người dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, thể hiện rõ nhất qua những việc làm cụ thể như: hiến đất, đóng góp xây dựng lộ nông thôn, trồng hoa, làm hàng rào cây xanh...

Cán bộ, đảng viên và người dân chung tay dọn dẹp cảnh quan môi trường để xóm làng thêm xanh - sạch - đẹp".

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, sự gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên và sự vào cuộc của người dân là yếu tố đặc biệt quan trọng để các phong trào nói chung, chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng đạt kết quả cao. Ðặc biệt, từ nay đến năm 2030, tỉnh tập trung huy động nguồn lực triển khai xây dựng hơn 4.089 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài hơn 4.869 km, cùng 2.702 cây cầu và 11.125 cống theo Ðề án 3238 của UBND tỉnh. Ðây là đề án có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Ðể hoàn thành mục tiêu này, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân càng trở nên quan trọng.

Những ngày này, bà con khu vực kênh 26 tháng 3 (Ấp 3, xã Ðá Bạc) chờ đợi tuyến đường giao thông nông thôn rộng 4 m hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ðể công trình được triển khai thuận lợi, bà con nơi đây đã hiến đất, chủ động đốn cây, đắp lộ đất đen...

Tuyến đường giao thông bờ Nam kênh 26 tháng 3 được triển khai xây dựng tạo sự đồng thuận cao của bà con nơi đây.

Ông Trần Văn Nhẫn (Ấp 3, xã Ðá Bạc) chia sẻ: "Hơn 100 hộ dân chúng tôi sẽ chung tay bảo vệ để tuyến đường được sử dụng lâu dài. Bởi công trình này là sự mong mỏi và là điều kiện thuận lợi để bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống".

Huy động đa dạng nguồn lực hoàn thiện hạ tầng

Tuyến đường giao thông bờ Nam kênh 26 tháng 3 là 1 trong 5 tuyến đường xã Ðá Bạc triển khai xây dựng từ nay đến cuối năm 2026. Ðồng chí Trịnh Văn Cường, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Ðá Bạc, cho biết: Xác định giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, thời gian qua, xã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư. Quan điểm của xã là mỗi công trình sau khi hoàn thành phải phát huy hiệu quả lâu dài vào phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân và tạo diện mạo mới cho nông thôn. Do đó, xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo bà con Nhân dân, không chỉ đóng góp vật chất mà còn tham gia giám sát để công trình được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng phục vụ người dân lâu dài.

Bên cạnh tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của người dân, xã Ðá Bạc còn huy động nhiều nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong việc xây dựng cầu, lộ giao thông. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, UBND xã vận động tài trợ được 4 cây cầu, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông của xã.

Thời gian qua, xã Ðá Bạc huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn.

2 cây cầu: Hậu 16 và Bờ Chuối (trên tuyến kênh Sào Lưới, ấp Sào Lưới A) là điển hình. Trước đây, tuyến kênh Sào Lưới được đầu tư lộ giao thông rộng 3 m, tuy nhiên ô tô vẫn chưa thể lưu thông do cầu quá nhỏ. Trước thực tế đó, xã vận động Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số mạnh thường quân tài trợ hơn 450 triệu đồng để đầu tư xây dựng 2 cây cầu này, giúp người dân đi lại và giao thương dễ dàng bằng xe lớn.

Hiến đất, làm hàng rào cây xanh, tham gia dọn dẹp vệ sinh, tích cực vận động nguồn lực để xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp..., những phần việc thiết thực ấy là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên và người dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Chặng đường phía trước với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng nông thôn theo các đề án lớn của tỉnh vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với nền tảng vững chắc từ sự đồng lòng của người dân và tinh thần hết mình của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tin rằng các vùng quê của Cà Mau sẽ ngày càng đổi mới, hiện đại và giàu đẹp.