Nâng cao vai trò của hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba của Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko sau các chuyến thăm năm 2012 và 2017; là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục khẳng định sự coi trọng, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn phát triển mới.

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Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, quan hệ Việt Nam-Liên Xô/LB Nga đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9-2026) đã tạo dấu mốc quan trọng, tăng cường tin cậy chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên các trụ cột chiến lược về kinh tế, năng lượng và khoa học-công nghệ. Hai bên mong muốn và khai thác tối đa truyền thống hữu nghị và các cơ hội hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam coi Nga là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Nga nâng tầm tất cả lĩnh vực hợp tác song phương vì lợi ích và yêu cầu phát triển của hai bên. Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương. Hai bên tiến hành trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, các kênh, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế.

Trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp đó, quan hệ hợp tác giữa hai nước trên kênh nghị viện luôn được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, hai bên duy trì tiếp xúc, tích cực và thường xuyên phối hợp, tham vấn, trao đổi ý kiến và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu (MSEAP), Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới... Các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên tại các diễn đàn nghị viện đa phương góp phần duy trì tin cậy chính trị, phối hợp lập trường giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Trong hợp tác với Hội đồng LB (Thượng viện), hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (tháng 9-2024). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch triển khai thỏa thuận, xác định các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Hiện hai bên đang trao đổi để thống nhất dự thảo Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2028.

Về hợp tác với Duma Quốc gia (Hạ viện), hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2009 và ký lại vào năm 2013. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin (năm 2018), hai bên cũng đã ký thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban hợp tác liên Nghị viện. Đây là mô hình hợp tác liên nghị viện song phương cấp cao đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài. Được tổ chức luân phiên tại mỗi nước, đến nay, Ủy ban hợp tác liên Nghị viện đã tổ chức thành công 4 phiên họp...

Với tin cậy chính trị cao, quan hệ hai nước ngày càng được gắn kết, góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng, 9 tháng năm 2026 đạt 4,07 tỷ USD (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025). Về năng lượng-dầu khí, hai bên đã ký hiệp định hợp tác về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và đang tiến hành đàm phán hiệp định tín dụng cho dự án. Về quốc phòng, an ninh, hai bên tiếp tục triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn ở các cấp và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực. Hai bên cũng đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác Việt Nam-Nga về khoa học và giáo dục 2026. Hợp tác du lịch tăng trưởng ấn tượng, thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch Nga đến Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 (tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2025).

Trong bối cảnh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko nhằm triển khai hiệu quả nội dung hợp tác theo Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, được thông qua trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tạo bước chuyển, nâng cao vai trò hợp tác nghị viện song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Chúng ta cùng tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko sẽ thành công tốt đẹp.