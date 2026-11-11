Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản

Tối 10/11 (giờ địa phương), tại tỉnh Kanagawa, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Chính quyền tỉnh Kanagawa đã tổ chức trọng thể chương trình Hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản, chào mừng chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tham dự chương trình có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa cùng đông đảo đại biểu, nhân sỹ và bạn bè hai nước./.