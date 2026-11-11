Kịp thời giúp nhân dân trong ngập úng ở Thanh Hóa

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS hai xã đã chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng triển khai phương án ứng phó, giúp nhân dân sơ tán, di chuyển tài sản, gia cố đê điều, phòng ngừa sự cố. Sự có mặt kịp thời, trách nhiệm của LLVT cơ sở góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai.

Bảo vệ nhân dân trước mưa lũ

Ngày 8 và 9-11, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở xã Nông Cống bị ngập sâu. Nước lên nhanh, giao thông nhiều nơi chia cắt, người dân không kịp di chuyển tài sản. Trước tình hình đó, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; điều động lực lượng bám địa bàn, phối hợp với công an và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nông Cống, tính đến 10 giờ ngày 10-11, toàn xã có 1.577 hộ thuộc 12/19 thôn bị ngập; 52 hộ với 142 nhân khẩu phải di dời. Ban CHQS xã đã điều động hơn 80 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực và dân quân tại chỗ tham gia kê kích đồ dùng sinh hoạt, di chuyển tài sản, lương thực đến vị trí cao. Tại các khu vực ngập sâu, lực lượng quân sự phối hợp với cán bộ thôn đến từng hộ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân, ưu tiên người già, trẻ nhỏ và những trường hợp khó khăn trong đi lại.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Nông Cống hỗ trợ sơ tán người dân trong lũ. Ảnh: VĂN BA

Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nông Cống cho biết, đơn vị tập trung lực lượng tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng để hỗ trợ nhân dân. Cùng với di dời, kê kích tài sản, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên rà soát khu vực trũng thấp, ven sông, những vị trí có nguy cơ ngập sâu, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phát sinh.

Không chỉ giúp dân khắc phục tình trạng ngập úng, lực lượng dân quân còn trực tiếp tham gia xử lý sự cố đê điều. Trước tình trạng tràn đê tả sông Yên, Ban CHQS xã điều động 25 lượt dân quân phối hợp với các lực lượng củng cố, khắc phục đoạn đê dài khoảng 300m, góp phần bảo vệ khu dân cư các thôn Lê Xá, Tập Cát và kho dự trữ lương thực quốc gia. Tại các thôn Cao Nhuận, Vạn Thiện, gồm các khu vực Làng Trù, Liên Minh, Làng Mật, lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ khoảng 80 hộ kê kích đồ dùng, lương thực, thực phẩm, hạn chế thiệt hại do nước lũ.

Ban CHQS xã Nông Cống gia cố, chống tràn đê sông Yên. Ảnh: VĂN BA

Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực Bạch Quang Linh, Ban CHQS xã Nông Cống chia sẻ: “Nước dâng quá nhanh, người dân không kịp trở tay. Sau khi nhận lệnh của đơn vị, ngay trong đêm, chúng tôi đã xuống các địa bàn trọng điểm giúp nhân dân chống ngập. Khi người dân được sơ tán đến vị trí an toàn, anh em lại tổ chức gia cố đê. Nhiệm vụ nối tiếp nhau, liên tục cơ động, ăn tranh thủ, mệt nhưng vui vì giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Cùng với lực lượng quân sự, chính quyền xã chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, phao cứu sinh, loa cầm tay; huy động ô tô, máy xúc và nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó. Đoàn viên, thanh niên công tác tại Trại giam Thanh Phong cũng phối hợp với địa phương hỗ trợ di chuyển người và tài sản khỏi khu vực ngập sâu. Sự tham gia của các lực lượng tạo thế chủ động trong ứng phó, giúp nhân dân giảm bớt khó khăn khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Phát huy vai trò nòng cốt của LLVT cơ sở

Tại xã Trường Văn, có thời điểm mực nước sông Yên vượt báo động III, khu dân cư ngoài đê thôn Minh Thành đứng trước nguy cơ ngập lụt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Qua rà soát, địa phương xác định 15 hộ với 49 nhân khẩu cần di dời đến nơi an toàn. Ban CHQS xã đã phối hợp với Công an xã tham mưu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã triển khai phương án ứng phó; huy động dân quân phối hợp với cấp ủy, trưởng thôn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân sơ tán.

LLVT xã Trường Văn cơ động lực lượng giúp dân trong đêm tối. Ảnh: NGỌC DŨNG

Trung tá Nguyễn Thọ Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Văn cho biết, đơn vị xác định bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, khi ngoài đê có nguy cơ ngập, Ban CHQS xã phối hợp với các lực lượng rà soát từng hộ, nắm chắc số nhân khẩu, tổ chức vận động, hỗ trợ di dời. Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng ưu tiên người già, trẻ em, người yếu thế; đồng thời vận chuyển tài sản thiết yếu, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực sơ tán.

Đánh giá về hoạt động của LLVT địa phương, đồng chí Nguyễn Thanh Lân, Bí thư Chi bộ thôn Minh Thành cho biết: “Khi có bộ đội chính quy về địa phương, khả năng phản ứng nhanh hơn, công việc triển khai hiệu quả hơn. Đặc biệt, những tình huống xảy ra trong đêm tối, anh em đã xử lý rất nhanh. Địa phương và nhân dân thực sự yên tâm, bởi đó là điểm tựa vững chắc của người dân khi bão lụt xảy ra trên địa bàn”.

Thực tế tại Trường Văn cho thấy, hiệu quả ứng phó không chỉ thể hiện ở việc huy động đủ quân số mà còn ở khả năng tổ chức, phối hợp và xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Ban CHQS xã cùng Công an xã, cấp ủy và cán bộ thôn duy trì lực lượng trực, theo dõi diễn biến mực nước, sẵn sàng phương tiện, kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh. Việc nắm chắc từng hộ, từng nhân khẩu giúp quá trình sơ tán đúng đối tượng, nhất là những người dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra.

Chiều 10-11, vẫn còn hàng trăm hộ dân xã Nông Cống bị ngập lụt. Ảnh CTV

Tại Nông Cống, trước tình trạng nhiều khu dân cư còn ngập, mực nước sông Yên vẫn ở mức cao, Ban CHQS xã tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu. Địa phương tập trung kiểm tra các vị trí xung yếu, trong đó có tuyến đê tả sông Yên, cống Mã Cả, cống Mã Lai; kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ đầu. Cùng với đó, lực lượng chức năng rà soát các khu vực trũng thấp, ven sông, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết; thực hiện phương châm nước rút đến đâu, khẩn trương khắc phục, vệ sinh môi trường đến đó.

Tại các địa phương bị ngập lụt, cán bộ, chiến sĩ LLVT cơ sở kịp thời xuất hiện, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ từ sơ tán nhân dân, bảo vệ tài sản đến gia cố đê điều, phòng ngừa sự cố. Trong đó, ban CHQS xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức lực lượng và hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn. Quan trọng hơn, sự có mặt kịp thời, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương.