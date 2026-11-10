Nước sông Gianh dâng cao, đường đến trường của học sinh bị chia cắt

Chiều tối 10/11, trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, thầy Trần Xuân Liệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tuyên Phú cho biết, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Gianh dâng cao, dòng chảy xiết. Trước nguy cơ cầu bị lũ cuốn trôi, cầu phao tại thôn Đồng Phú đã được tháo dỡ, kéo vào vị trí an toàn.

Đường đến trường của học sinh thôn Đồng Phú bị chia cắt khi nước sông Gianh dâng cao, chảy xiết. (Clip nhà trường cung cấp)

Cầu phao ngừng hoạt động khiến việc đi lại của người dân bị gián đoạn, trong đó việc đến trường của học sinh và hoạt động giảng dạy của giáo viên chịu ảnh hưởng trực tiếp. Khi đò ngang không thể hoạt động do nước lũ dâng cao, việc qua sông gần như không thể thực hiện.

Theo thầy Liệu, trường có 58 học sinh cấp THCS ở thôn Đồng Phú thường xuyên nghỉ học do mưa lũ (như sáng nay). Riêng điểm trường bậc Tiểu học (đóng ở thôn Đồng Phú), 5 lớp với hơn 60 học sinh cũng bị ảnh hưởng bởi giáo viên không thể qua sông để giảng dạy. Ngoài ra, một số học sinh bậc THPT cũng phải nghỉ học do cầu phao ngừng hoạt động.

Nước sông Gianh chảy xiết, cầu phao tại thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú phải tháo dỡ, việc đi lại của người dân và học sinh đến trường bị gián đoạn. (Ảnh: V.T)

Trong khi đó, tại điểm trường lẻ của Trường Mầm non Tuyên Phú, 40 trẻ vẫn được duy trì việc học nhờ có 3 giáo viên cắm bản, bám trường. Cô Phan Thị Kim Huế, Hiệu trưởng nhà trường thông tin thêm.

Đáng chú ý, thời điểm cầu phao được tháo dỡ, một số học sinh đã đến trường từ buổi sáng, khi cầu còn hoạt động bình thường. Đến chiều, nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh khiến việc trở về nhà của các em gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh ghi lại tại khu vực cho thấy, giữa dòng sông Gianh đục ngầu, nước chảy xiết, một chiếc thuyền chở nhiều người, trong đó có học sinh, đang di chuyển qua sông. Trên bờ, người dân mặc áo mưa đứng dõi theo, lo lắng trước dòng nước lũ.

Theo ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, chiều 9/11, khi thấy nước từ thượng nguồn đổ về lớn, những người quản lý cầu phao đã chủ động tháo, kéo cầu vào vị trí an toàn, tránh nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Trước tình hình đó, một số học sinh được người dân hỗ trợ đưa qua sông bằng thuyền; những em không thể trở về nhà đã xin ở lại nhà người quen bên kia sông để bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự, an ninh cơ sở và thôn đội phối hợp với người dân hỗ trợ di dời cầu phao, đồng thời hướng dẫn, kiểm soát việc đi lại tại khu vực.

Người dân dùng thuyền đưa người và học sinh qua sông Gianh giữa dòng nước lũ đục ngầu, chảy mạnh.

Trong ngày 10/11, lực lượng chức năng tiếp tục bố trí người túc trực, kiểm soát khu vực, không để người dân qua lại khi nước lũ còn diễn biến nguy hiểm. Những học sinh bị ảnh hưởng được cho nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Mong mỏi một cây cầu kiên cố

Thôn Đồng Phú hiện có 225 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Cây cầu phao bắc qua sông Gianh từ lâu đã trở thành lối kết nối quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và học tập của người dân. Thế nhưng, mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao, cầu lại phải tháo dỡ, khiến việc đi lại bị gián đoạn, khu dân cư đứng trước nguy cơ bị chia cắt.

Hiện cầu phao do người dân quản lý, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể duy trì hoạt động khi nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Theo lãnh đạo xã Tuyên Phú, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị được đầu tư xây dựng cầu kiên cố qua sông Gianh. Chính quyền địa phương cũng mong muốn kiến nghị này sớm được các cấp quan tâm, xem xét để đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân.

Đường đến trường của nhiều học sinh thôn Đồng Phú bị chia cắt khi nước sông Gianh dâng cao, chảy xiết. (Ảnh cắt từ clip)

Bởi phía sau mỗi lần cầu phao phải tháo dỡ không chỉ là những bất tiện trong sinh hoạt, mà còn là những buổi học bị gián đoạn, những gia đình thấp thỏm lo lắng khi con em chưa thể trở về nhà và cuộc sống của hơn 1.200 người dân bị ảnh hưởng bởi dòng sông mùa lũ.

Một cây cầu kiên cố vì thế không đơn thuần là công trình giao thông, mà còn là mong mỏi về một lối đi an toàn, ổn định cho người dân Đồng Phú; để trẻ em được đến trường thuận lợi hơn, để hành trình học tập không còn bị ngắt quãng mỗi khi mùa mưa lũ về.