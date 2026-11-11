Nối dài hành trình tìm đồng đội

Đội K75 phối hợp chính quyền địa phương và nhân chứng xác minh thông tin

Dấu ấn Đội K75

Thời gian qua, dấu chân của Đội K75 - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã có mặt ở nhiều địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS các xã, phường tổ chức tìm kiếm, quy tập các mộ liệt sĩ.

Tại phường 3 Bảo Lộc, Đội K75 phối hợp với địa phương tiến hành khảo sát, xác minh thông tin về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Phạm Văn Hòa - Chính trị viên Ban CHQS phường cho biết, trên cơ sở nguồn tin Nhân dân cung cấp, Ban CHQS phường đã tổ chức khảo sát, đồng thời mời các nhân chứng liên quan để đối chiếu, kiểm chứng thông tin.

Cựu chiến binh Lưu Thị Thanh An - nguyên Bí thư Thị ủy Bảo Lộc, nguyên Trung đội phó, kiêm Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, đơn vị nữ Pháo binh 8 tháng 3, đã cung cấp, xác nhận nhiều thông tin quan trọng. Đây là cơ sở để Ban CHQS phường tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương và Đội K75 tổ chức tìm kiếm, quy tập thành công 7 hài cốt liệt sĩ.

Tại các địa bàn Tân Hội, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3 và Hàm Liêm, Đội K75 tiếp tục phối hợp với địa phương xác minh thông tin, khảo sát và tổ chức tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Trung tá Trần Xuân Hổ - Đội trưởng Đội K75 khẳng định, bất kể điều kiện thời tiết, địa hình khó khăn đến đâu, các lực lượng vẫn tiến hành xác minh, tìm kiếm với nỗ lực và trách nhiệm cao nhất. Đến ngày 6/11, đơn vị tiếp tục quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Thuận Thắng, xã Hàm Liêm.

Những kết quả đạt được trong những ngày đầu thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đã được Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kịp thời biểu dương, động viên tinh thần vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội K75. Đồng chí yêu cầu đơn vị, thời gian tới, tiếp tục tích cực nắm, phân tích, xác minh thông tin, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập đạt kết quả cao nhất.

Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong ngày đầu thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm

Chủ động tìm kiếm thông tin, nâng hiệu quả quy tập

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, nhận định, thời gian tới, Chiến dịch 500 ngày đêm còn khối lượng công việc rất lớn. Số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập còn nhiều, trong khi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít; nhân chứng tuổi ngày càng cao, trí nhớ giảm, địa hình nhiều thay đổi.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu giai đoạn 2 chiến dịch, Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ với tinh thần: “Tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập”.Bộ CHQS tỉnh, trong đó chủ công là Đội K75, tập trung nâng cao chất lượng khảo sát, thu thập, xác minh, xử lý và quản lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Thanh Quảng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định: “Đây là khâu hết sức quan trọng, quyết định hiệu quả của công tác tìm kiếm, quy tập trong điều kiện hiện nay”.

Cán bộ, chiến sĩ tiến hành công tác tìm kiếm

Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo hướng chuyển mạnh từ tư duy “có thông tin thì tổ chức khảo sát, tìm kiếm” sang “chủ động tìm kiếm thông tin”; chủ động tổng hợp, phân tích, đánh giá, sàng lọc thông tin để xác định khu vực có hài cốt liệt sĩ.

Đến thời điểm hiện tại, từ nguồn tin của Nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận hơn 70 thông tin liên quan đến các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, trong đó có 45 thông tin có giá trị xác minh. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh rà soát toàn bộ nguồn thông tin hiện có, không để thông tin nằm phân tán ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đang rà soát, xây dựng hệ thống thông tin thống nhất, kết nối giữa hồ sơ liệt sĩ, phiên hiệu đơn vị, địa bàn chiến đấu, trận đánh, nơi hi sinh, nơi an táng ban đầu, nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa.

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đang khẩn trương khai thác nguồn nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, người dân sinh sống lâu năm trên địa bàn; tiếp tục kết nối với các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh trong và ngoài nước từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam.