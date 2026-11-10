Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công diễn tập chiến thuật

Với đề mục “Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) làm nhiệm vụ A3, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu bảo vệ đồn”, cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu bảo vệ đồn.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ và trình độ thực hành của cán bộ, chiến sĩ; rèn luyện khả năng chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng xử trí các tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành đánh bắt biệt kích, thám báo.

Khẩu đội đại liên thực hành đánh địch tiến công.

Tổ chế áp UAV thực hành chế áp mục tiêu.

Khẩu đội súng máy phòng không thực hành đánh địch tiến công.

Thông qua diễn tập, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch và hệ thống văn kiện tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ; làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ trong tình hình mới.

Thủ trưởng Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng quà các tập thể tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Cuộc diễn tập hoàn thành nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng giấy khen 4 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật cấp đồn biên phòng năm 2026.