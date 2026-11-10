Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)

Tham dự buổi tiếp, có đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng, Vụ Hợp tác quốc tế và một số đơn vị liên quan của NHNN; cùng các Giám đốc, Giám đốc phụ khuyết đại diện 12 Nhóm nước thành viên và đại diện lãnh đạo các bộ phận của AIIB.

Tại buổi tiếp, Thống đốc Phạm Đức Ấn chào mừng Đoàn Ban Giám đốc AIIB chuyến công tác tại Việt Nam và dành thời gian đến thăm và làm việc tại NHNN. Thống đốc đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác của Đoàn với sự tham gia của lãnh đạo đại diện các nhóm nước thành viên AIIB, sẽ góp phần tăng cường hiểu biết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đầu tư và định hướng phát triển của Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và AIIB.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chia sẻ về các nội dung trọng tâm tại buổi tiếp

Thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, Thống đốc cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Thống đốc nhấn mạnh, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và giá trị đồng Việt Nam.

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và trong giai đoạn tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần nguồn lực đầu tư rất lớn cho phát triển hạ tầng chiến lược, tăng trưởng xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Các dự án trọng điểm về hạ tầng, năng lượng và các dự án quan trọng khác sẽ tạo động lực phát triển mới cho nền kinh tế. Trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn, việc tăng cường huy động nguồn lực quốc tế, trong đó có sự đồng hành của AIIB, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp

Đánh giá về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và AIIB, Thống đốc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của AIIB trong việc thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng xanh và tài chính khí hậu. Việt Nam tự hào là thành viên sáng lập AIIB và luôn sẵn sàng đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngân hàng, đồng thời mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả và phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Trao đổi về định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng tài trợ cho khu vực tư nhân, nhất là đối với các dự án hạ tầng xanh, năng lượng, logistics, hạ tầng số, phát triển nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch AIIB Sherard Cowper-Coles phát biểu tại buổi tiếp

Bên cạnh đó, Thống đốc mong muốn AIIB tiếp tục cải cách, hoàn thiện các công cụ cho vay, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong công tác chuẩn bị dự án và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các quốc gia thành viên. Việc tăng cường trao đổi với các đối tác và ngân hàng thương mại Việt Nam để xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp với điều kiện thị trường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí vốn, nâng cao tính khả thi của các dự án, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính và khả năng trả nợ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch AIIB Sherard Cowper-Coles cảm ơn Thống đốc Phạm Đức Ấn đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp của NHNN đối với các hoạt động của AIIB tại Việt Nam. Phó Chủ tịch AIIB bày tỏ vui mừng được trực tiếp trao đổi với Thống đốc về tình hình phát triển và các định hướng chính sách của Việt Nam, khẳng định AIIB luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Phó Chủ tịch AIIB cho biết, các ưu tiên của AIIB trong thúc đẩy đầu tư xanh, phát triển hạ tầng, kết nối khu vực và huy động nguồn lực tư nhân có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của Việt Nam. AIIB mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam huy động các nguồn lực tài chính phù hợp, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng phát triển trong thời gian tới.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của AIIB

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi tích cực, cởi mở và chi tiết về nhiều vấn đề trọng yếu trong lĩnh vực ngân hàng, nhu cầu huy động và sử dụng vốn phục vụ phát triển, thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng xanh, phát triển du lịch, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững của Việt Nam. Các nội dung trao đổi góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy phối hợp giữa NHNN và AIIB, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định, với nền tảng hợp tác vững chắc đã được xây dựng trong hơn một thập kỷ qua cùng tiềm năng và dư địa phát triển lớn của Việt Nam, quan hệ hợp tác Việt Nam - AIIB sẽ tiếp tục phát triển ngày càng gắn bó, đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển chung của khu vực.