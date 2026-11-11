Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ 13-24 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông, trời lạnh; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét; nhiệt độ 16-23 độ C.

Thời tiết hôm nay (11-11): Bắc Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm. Ảnh minh họa: TTXVN

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng cao 4-6m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 5, phía Tây cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-4m; trong mưa dông có khả năng cao trên 4m.