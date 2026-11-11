Ðể chuyến biển an toàn mùa mưa bão

Kiểm tra chặt chẽ thiết bị thông tin liên lạc

Tại cửa biển Rạch Gốc, Xã Phan Ngọc Hiển, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Rạch Gốc đến tận các phương tiện đang neo đậu kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn trước khi xuất bến, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, vì đây là thiết bị quan trọng giúp ngư dân tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và duy trì liên lạc với đất liền.

Bên cạnh hướng dẫn chủ phương tiện kiểm tra các thiết bị liên lạc, định vị, lực lượng còn nhắc nhở thuyền trưởng phải duy trì kết nối, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết từ các cơ quan chức năng, không chủ quan khi có cảnh báo mưa dông, gió mạnh hoặc biển động.

Lồng ghép kiểm tra trực tiếp, lực lượng biên phòng kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai trên biển. Ngư dân được hướng dẫn cách xử lý khi mất liên lạc, chủ động thông báo vị trí tàu khi gặp sự cố, không tự ý di chuyển vào khu vực nguy hiểm khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, gắn với quản lý phương tiện xuất nhập bến, giúp ngư dân nâng cao ý thức tự bảo vệ.

“Qua những lần được cán bộ biên phòng kiểm tra, hướng dẫn, tôi nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của thiết bị thông tin liên lạc đối với mỗi chuyến biển, cũng như chủ động xử lý, ứng phó khi gặp thời tiết bất lợi”, ngư dân Võ Minh Ðạt, ngụ xã Hưng Mỹ, chia sẻ.

Áo phao là một trong những vật dụng cứu sinh bắt buộc trang bị trên phương tiện hoạt động đánh bắt thuỷ sản, để bảo vệ tính mạng ngư dân khi xảy ra sự cố trên biển.

Yêu cầu đảm bảo trang thiết bị cứu sinh

Cùng với kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc, lực lượng biên phòng còn chú trọng yêu cầu đảm bảo trang thiết bị cứu sinh trên tàu cá.

Nắm sát địa bàn quản lý, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Gành Hào thường xuyên đến khu vực cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào) kiểm tra số lượng, chất lượng áo phao được trang bị trên tàu cá đang neo đậu; nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện khắc phục những áo phao hư hỏng hoặc không được bố trí ở vị trí thuận tiện. Ðây là một trong những thiết bị cứu sinh thiết yếu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong trường hợp phương tiện gặp sự cố hoặc bị sóng lớn đánh chìm khi đang hoạt động trên biển.

Thượng uý Danh Hoà, Ðội trưởng Ðội Vũ trang, Ðồn Biên phòng Gành Hào, cho biết: “Ðơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đến các phương tiện kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân thực hiện những quy định về bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển, đặc biệt là trang bị đầy đủ áo phao và sử dụng đúng cách khi gặp sự cố”.

Lực lượng biên phòng kiểm tra phao nổi trên tàu cá. Ðây là thiết bị cứu sinh cần thiết, hỗ trợ ngư dân trong những tình huống khẩn cấp.

Với đặc thù cửa biển Sông Ðốc (xã Sông Ðốc) có số lượng tàu cá hoạt động đông, nhiều phương tiện có thời gian khai thác dài ngày trên biển, nguy cơ gặp sự cố khi thời tiết chuyển biến xấu luôn hiện hữu, Ðồn Biên phòng Sông Ðốc duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn phương tiện.

Bên cạnh kiểm tra giấy tờ và điều kiện xuất bến, lực lượng biên phòng chú trọng kiểm tra số lượng và tình trạng các thiết bị phao nổi trên phương tiện. Hướng dẫn đặt phao ở vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận, giúp thuyền viên có thể nhanh chóng sử dụng trong những tình huống khẩn cấp, tăng khả năng tự cứu hộ cũng như hỗ trợ người bị nạn rơi xuống biển, thuận lợi cho công tác tìm kiếm, cứu nạn khi có tai nạn xảy ra.

Trung tá Ðỗ Văn Lanh, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, nhấn mạnh: “Xác định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn cho ngư dân là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đơn vị kiểm tra chặt chẽ các phương tiện xuất nhập bến, yêu cầu tàu phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị an toàn như áo phao, phao nổi, thiết bị thông tin liên lạc và các điều kiện cần thiết khác”.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi chủ phương tiện và thuyền viên cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống thiên tai, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trong trường hợp không may gặp sự cố, để mỗi chuyến biển luôn an toàn và hiệu quả./.