Tìm kiếm thỏa thuận về Eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz - gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 29/9 xác nhận các cuộc tiếp xúc nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran vẫn đang diễn ra.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết, Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian, chuyển thông điệp giữa hai bên, hướng tới một giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã gặp các nhà trung gian để thảo luận về phương án liên quan việc mở lại Eo biển Hormuz.

Giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân và thực thể bị cáo buộc tham gia mua vũ khí và linh kiện cho Bộ Quốc phòng và lực lượng hậu cần quân đội Iran.

Ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán Iran, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không công trình hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm; nhấn mạnh nếu Iran không thể xuất khẩu dầu thì các nước khác trong khu vực cũng sẽ không thể duy trì hoạt động xuất khẩu.