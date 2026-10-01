Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cùng bước trên con đường khôi phục lòng tin, nối lại đối thoại

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc ở trụ sở quân đội tại Gyeryongdae, tỉnh Chungcheong Nam, ngày 1/10.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc ở trụ sở quân đội tại Gyeryongdae, tỉnh Chungcheong Nam, ông Lee Jae Myung cho biết, chính phủ nước này sẽ “kiên định theo đuổi các biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên”.

“Những nút thắt trong quan hệ liên Triều vô cùng phức tạp, nhưng chúng ta sẽ từng bước, kiên nhẫn tháo gỡ từng nút một”, Tổng thống Hàn Quốc nói.

Theo ông, hòa bình và thịnh vượng phải được xây dựng “bằng chính đôi tay của chúng ta”, đồng thời “hình thức an ninh chắc chắn nhất là tạo ra một môi trường khiến xung đột trở nên không cần thiết“, hay chính là ”tạo dựng hòa bình”.

Nhà lãnh đạo cho rằng, hai miền Triều Tiên cần tìm cách cùng có lợi và xây dựng lòng tin vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo ông, lòng tin chỉ có thể hình thành từng bước khi lời nói đi đôi với hành động. Tổng thống Hàn Quốc đồng thời kêu gọi Triều Tiên cùng Seoul “đi trên con đường khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại”.

Thông điệp trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc tuyên bố vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) do các quả mìn do Triều Tiên cài đặt gây ra, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, là hành động vi phạm thỏa thuận đình chiến chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi và có biện pháp chịu trách nhiệm. Trong bài phát biểu, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, ông vẫn “nặng lòng” trước vụ việc

Tuy nhiên, bà Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ trách nhiệm của Bình Nhưỡng và cáo buộc Seoul bịa đặt kết quả điều tra.

Bên cạnh vấn đề liên Triều, ông Lee Jae Myung tái khẳng định cam kết tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ, nhấn mạnh “tự chủ về quốc phòng chính là chủ quyền”.

Hàn Quốc dự kiến sẽ sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do nước này tự phát triển vào giữa những năm 2030, đồng thời hoàn tất quá trình tiếp nhận quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) đối với lực lượng Hàn Quốc từ Mỹ.

Trước thách thức lực lượng tuyển quân ngày càng thu hẹp, Tổng thống Lee Jae Myung cũng cam kết mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống phối hợp giữa lực lượng có người lái và không người lái, đồng thời xây dựng một học viện quân sự liên quân thống nhất cho Lục quân, Hải quân và Không quân.