Mỹ cân nhắc hạn chế xuất khẩu linh kiện máy bay sang Trung Quốc

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin thân cận, Bộ Thương mại Mỹ trong những tuần gần đây đã chủ động kéo chậm tốc độ cấp phép xuất khẩu phụ tùng hàng không cho các đối tác Trung Quốc. Giới chức Mỹ cũng đang xem xét dự thảo quy định mới nhằm siết chặt việc cung cấp càng đáp máy bay, dầu thủy lực dùng trong hàng không từ các tập đoàn như ExxonMobil. Bộ Thương mại Mỹ cũng giới hạn hạn ngạch linh kiện cho Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) nhằm ngăn chặn doanh nghiệp nhà nước này tích trữ vật tư.

Cách tiếp cận của Mỹ cũng được thể hiện qua hợp đồng mua 200 máy bay Boeing mà phía Trung Quốc đã đồng ý hồi đầu năm nay. Mặc dù phía Trung Quốc đề nghị Mỹ cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong nhiều năm cho số máy bay này, Mỹ vẫn tỏ ra dè dặt và chưa đưa ra bảo đảm chính thức nhằm giữ lại lợi thế đàm phán cho các vòng thương lượng tiếp theo.

Về phần mình, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing khẳng định cam kết hỗ trợ phụ tùng cho các hãng hàng không Trung Quốc theo đúng các quy định xuất khẩu hiện hành của Mỹ.

Biện pháp siết chặt linh kiện diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10/1/2027 trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington tuần trước. Cuộc gặp này tuy không có nhiều đột phá nhưng vẫn tạo dư địa cho giới chức hai nước giải quyết các vấn đề kinh tế phức tạp, gồm đất hiếm, nông nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây không phải lần đầu tiên linh kiện hàng không trở thành công cụ trong xung đột thương mại song phương. Mùa Xuân năm 2025, Mỹ từng tạm dừng cấp phép cho động cơ của GE Aerospace và hệ thống dẫn đường của Honeywell Aerospace bán cho COMAC.