Hơn nửa phi đội tiêm kích F-16 Ukraine phải 'nằm đất' vì bế tắc bảo dưỡng

Tiêm kích đa năng F-16 được Ukraine sử dụng để đối phó máy bay không người lái (UAV) phản lực Nga trong bối cảnh nước này thiếu tên lửa phòng không. Tuy nhiên, việc bảo dưỡng phụ thuộc vào phương Tây đang khiến phần lớn phi đội phải nằm đất.

Wall Street Journal ngày 30/9 cho biết, tiêm kích F-16 phải trải qua "kiểm tra theo giai đoạn" sau mỗi 300 giờ bay.

Quy trình này nhằm kiểm tra động cơ, thiết bị điện tử hàng không, hệ thống thủy lực, đường ống nhiên liệu và các bộ phận khác.

Mỹ hồi tháng 1 trao hợp đồng trị giá 235,5 triệu USD cho công ty Sabena Aerospace Engineering của Bỉ để bảo dưỡng và sửa chữa lớn toàn bộ phi đội tiêm kích F-16 của Ukraine.

Chuẩn đô đốc về hưu ông Mark Montgomery, từng giữ chức phó giám đốc phụ trách kế hoạch và chiến lược tại Bộ tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ, cho biết quy trình kiểm tra tương tự tại Mỹ thường mất 2-6 tuần. Tại Bỉ, thời gian này có thể kéo dài tới 40 tuần.

Các nguồn tin phương Tây cho biết hoạt động bảo dưỡng đang đình trệ đối với hơn nửa số tiêm kích F-16 Ukraine, khiến số máy bay này không thể cất cánh.

Với tốc độ khai thác và sửa chữa hiện nay, phần còn lại của phi đội cũng có thể phải dừng hoạt động trong vài tháng tới.

Ông Thomas Newdick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng mỗi lần xuất kích đều làm tăng số giờ bay và mức độ hao mòn của máy bay.

Dù được nâng cấp lên chuẩn F-16AM/BM, khung thân những tiêm kích này đã tích lũy nhiều giờ hoạt động.

Không quân Ukraine từ chối bình luận, trong khi Sabena Aerospace Engineering viện dẫn lý do an ninh tác chiến để không trả lời.

Ukraine được cho là đã tiếp nhận 40-50 tiêm kích F-16, trong đó một số vẫn ở châu Âu phục vụ huấn luyện. Ít nhất 5 chiếc đã bị rơi trong chiến đấu. Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy cam kết cung cấp tổng cộng 110 tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Phi đội này còn đối mặt tình trạng thiếu tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM.

Một chỉ huy cấp cao không quân Ukraine cho biết, lực lượng phải sử dụng tiết kiệm số đạn còn lại.

Phi công tiêm kích F-16 Ukraine hiện chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ ban ngày và sử dụng pháo 20 mm để đánh chặn tên lửa hành trình cùng UAV Nga.

Các lựa chọn thay thế cũng hạn chế. Ukraine còn một số tiêm kích hạng nặng Su-27 và tiêm kích MiG-29 từ thời Liên Xô, nhưng những máy bay này đã cũ và cần cho nhiệm vụ tấn công tiền tuyến.

Tiêm kích Mirage 2000-5F của Pháp được chuyển giao hạn chế, trong khi Thụy Điển cam kết cung cấp 16 tiêm kích Gripen C/D nhưng phải tới năm sau mới bàn giao chiếc đầu tiên.