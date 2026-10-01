Nga cảnh báo NATO chớ dại cô lập Kaliningrad

Nga vừa gửi NATO một tài liệu ngoại giao cảnh báo rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga đều có thể dẫn tới phản ứng quân sự ở mức cao nhất, bao gồm khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

NATO xác nhận đã nhận được một tài liệu dạng "non-paper" từ Moskva và đã gửi văn bản phản hồi.

Theo NATO, Nga cảnh báo sẽ "triển khai toàn bộ lực lượng" nếu Kaliningrad bị đe dọa. Liên minh quân sự này đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng các hoạt động hoặc cuộc diễn tập của NATO đang đe dọa lãnh thổ Nga.

Trong thông điệp của mình, Moskva cáo buộc NATO đang đi theo "hướng đi nguy hiểm và liều lĩnh", có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp.

Nga cũng cảnh báo về khả năng tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các trung tâm ra quyết định của các nước thành viên NATO nếu xung đột bùng phát.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ Nga nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính, kẹp giữa Ba Lan và Litva, đều là thành viên NATO, và giáp biển Baltic. Vị trí này khiến khu vực trở thành một trong những điểm nóng quân sự quan trọng nhất tại sườn phía đông NATO.

Nga duy trì lực lượng quân sự đáng kể tại Kaliningrad, trong khi khu vực Baltic những năm gần đây trở thành địa bàn tăng cường hoạt động quân sự của NATO.

Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO càng làm thay đổi cán cân an ninh tại khu vực biển Baltic.

NATO khẳng định các hoạt động quân sự của liên minh mang tính phòng thủ và không nhằm đe dọa lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết liên minh "lên án mạnh mẽ mối đe dọa sử dụng vũ lực, bao gồm những tuyên bố hạt nhân vô trách nhiệm" của Moskva. NATO đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng cho rằng liên minh cần giữ bình tĩnh trước những tuyên bố của Nga, đồng thời khẳng định NATO vẫn tiếp tục các hoạt động hiện nay. Ông nói không có mối đe dọa tức thời nào đối với lãnh thổ NATO từ Nga.

Cảnh báo mới của Moskva xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng tại Baltic gia tăng. Nga và các nước châu Âu liên tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành những hoạt động làm gia tăng nguy cơ đối đầu.

Một số chính phủ châu Âu cáo buộc Nga sử dụng "chiến tranh lai", trong khi Moskva bác bỏ và cho rằng phương Tây đang tìm cách gây sức ép với Nga.

Giới phân tích được Kyiv Post dẫn lại cho rằng việc Moskva nhấn mạnh khả năng sử dụng "toàn bộ kho vũ khí" có thể được xem như một thông điệp răn đe nhằm ngăn NATO tính tới những biện pháp quân sự có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận Kaliningrad.

Đồng thời, những tuyên bố như vậy cũng làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm trong một khu vực vốn đã tập trung lực lượng quân sự của cả Nga và NATO.

Kaliningrad vì thế tiếp tục là một trong những điểm dễ phát sinh khủng hoảng nhất giữa Nga và NATO. Tuy nhiên, những cảnh báo hiện nay mới phản ánh một kịch bản giả định.

Không có dấu hiệu cho thấy NATO đang tiến hành một cuộc phong tỏa Kaliningrad.

Điều đáng chú ý là Moskva đã đưa khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân vào chính kịch bản này, trong khi NATO tiếp tục khẳng định các hoạt động của mình mang tính phòng thủ.