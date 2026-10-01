Động cơ vụ đâm dao trong buồng lái máy bay FlyDubai vẫn là bí ẩn

Một chuyến bay của FlyDubai. Ảnh: Aviareps

Theo báo Guardian, các hành khách Israel đã can thiệp để ngăn chặn vụ tấn công hôm 30/9, khống chế cơ phó, trong khi một tổ bay dự bị trên máy bay đã kịp thời ổn định chiếc máy bay đang lao xuống và cuối cùng hạ cánh an toàn tại Ảrập Xêút.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay chở hơn 170 người. Các quan chức Israel ca ngợi sự dũng cảm của những người can thiệp đồng thời thông báo 4 hành khách Israel sẽ được trao giải thưởng “anh hùng” vì ngăn chặn một thảm họa có thể xảy ra.

Các điều tra viên Ảrập Xêút đang phối hợp với Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Mỹ, Oman và Israel để xác định động cơ của kẻ tấn công. Một quan chức khu vực nắm được thông tin về cuộc điều tra cho biết: “Tất cả các kịch bản có thể xảy ra, từ khủng bố đến rối loạn tâm thần đều đang được xem xét. Hiện chưa có khả năng nào bị loại trừ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vẫn chưa rõ ai đứng sau nỗ lực tấn công này. Ông nói với Fox News hiện còn quá sớm để nói Iran có liên quan hay không. “Chúng tôi sẽ tìm ra nguồn gốc của kẻ tấn công này, xem hắn có đồng phạm hay không và liệu Iran có đứng sau không. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm tìm ra”, ông Netanyahu nói.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Netanyahu cảnh báo về một mối đe dọa an ninh chưa xác định có thể xảy ra với Israel trong cuộc bầu cử tháng 10. Trước khi vụ tấn công xảy ra, quân đội Israel cho biết họ không có thông tin tình báo cụ thể nào về một mối đe dọa sắp xảy ra. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho hay cuộc họp về an ninh tối 29/9 không đề cập đến bất kỳ mối đe dọa liên quan nào.

Các quan chức Israel khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho rằng vụ việc trên là “tấn công khủng bố”. Bộ Ngoại giao Israel cũng thông báo cho các nhà ngoại giao là cuộc tấn công nhằm vào Israel và mối quan hệ của nước này với UAE.

Hãng hàng không FlyDubai cho biết các chuyến bay đến và đi từ Israel sẽ bị đình chỉ trong thời gian cuộc điều tra diễn ra, đồng thời kêu gọi tất cả các bên “tránh đưa ra những suy đoán vội vàng trong khi các cơ quan chức năng thu thập thông tin”.

UAE hôm nay (1/10) thông báo sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ việc, vốn xảy ra khoảng 2,5 giờ sau khi máy bay cất cánh từ Dubai. Nước này cho biết các điều tra viên đã bắt đầu xem xét động cơ của kẻ tấn công và liệu người này có bất kỳ mối liên hệ nào với “mục đích khủng bố” hay không.

Các hành khách kể lại việc họ nhìn thấy một người đàn ông cầm dao, được cho là cơ phó người Oman, quật ngã cơ trưởng máy bay xuống sàn, sau đó máy bay bắt đầu lao xuống. Phi công bị thương, Smit Machchhar, một công dân Ấn Độ, đã cố gắng phát tín hiệu khẩn cấp và mở cửa buồng lái, cho phép các hành khách vào trong và ngăn máy bay tiếp tục lao xuống.