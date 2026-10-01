Italy gia hạn kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha do tình hình Ceuta

Người nhập cư từ Morroco tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta, Tây Ban Nha ngày 30-7-2026

Quyết định được Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Phân tích an ninh nhập cư và biên giới ngày 30-9.

Bộ Nội vụ Italy cho biết, việc gia hạn do tình hình hiện tại ở Ceuta, đặc biệt là những lo ngại về an ninh và việc di cư khiến nhà chức trách phải áp dụng biện pháp kiểm soát trước đó.

Do đó, việc tạm dừng quy định Schengen vẫn được duy trì tại các cửa khẩu hàng không và hàng hải của Italy với Tây Ban Nha.

Quy định Schengen cho phép đi lại tự do không cần kiểm tra hộ chiếu giữa 29 nước châu Âu.

Bộ Nội vụ Italy đã thông báo biện pháp này tới Ủy ban châu Âu và bộ trưởng nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu khác.

Đây là lần gia hạn thứ ba Italy đưa ra kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư bùng phát ở Ceuta.

Theo ước tính của chính phủ Tây Ban Nha, khoảng 72.000 người đã vượt biên trái phép từ Morocco vào Ceuta trong hai ngày 30 và 31-7 vừa qua.

Theo Xinhua